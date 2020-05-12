Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТатьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
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Заболевших коронавирусом Навку и Пескова положили в больницу

Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка подтвердила в беседе с Daily Storm, что она, как и ее муж, заболели COVID-19. Спортсменка добавила, что они с Песковым находятся в больнице.
Daily Storm08:50

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Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

Газета.Ru12:54

Навка сообщила о состоянии госпитализированного с коронавирусом Пескова

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Заболевших коронавирусом Навку и Пескова положили в больницу

Daily Storm08:50

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Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Ведомости08:56

Навка рассказала о «принесшем с работы» коронавирус Пескове

Lenta.ru09:13
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
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Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей

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Найдена сестра Земли в зоне обитаемости своей звезды

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Газета.Ru 16:09
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Общество

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РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова

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Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

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Московские клубы РПЛ не смогут провести оставшиеся матчи в столице

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Metaratings 13:03
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Созданы экзокостюмы для людей, переживших инсульт

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В Disney подтвердили оптимистичную дату премьеры «Мулан»

Дата премьеры фильма «Мулан» останется прежней, заявил гендиректор компании Disney Роберт Чапек 11 мая в интервью телеканалу CNBS.
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Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
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В Севастополе временно отказались использовать ИВЛ из Екатеринбурга

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил временно не использовать 10 аппаратов ИВЛ, поставленные из Екатеринбурга в регион, до получения официального заключения о причинах происшествий в больницах в Петербурге и Москве.
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Найдены факторы, влияющие на пленочное кипение в охлажденных жидкостях

Российские исследователи смогли определить факторы, влияющие на процесс пленочного кипения.
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Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
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Дуров объявил о закрытии проекта TON

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Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе

Российская газета 09:56
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В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом

В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
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«Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте

В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
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Гигантская ступень китайской ракеты упала на Землю

Вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана.
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Компания Toyota представит два новых гибрида 18 мая

В модельном ряду компании Toyota появятся два новых гибрида. Пока о них известно только то, что представят их 18 мая 2020 года.
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Армия и оружие

Сирийцы заблокировали военную колонну США в Эль-Хасеке

В сирийской провинции Эль-Хасеке жители населенных пунктов Дашдашия и Кахира заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, сообщает агентство САНА.
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