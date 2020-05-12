Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТатьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Исполняющим обязанности председателя правительства назначен Андрей Белоусов. Кроме того, в российском кабинете министров коронавирусом также заразились министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев, который уже выписан из больницы.
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с чего всё началось

Заболевших коронавирусом Навку и Пескова положили в больницу

Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка подтвердила в беседе с Daily Storm, что она, как и ее муж, заболели COVID-19. Спортсменка добавила, что они с Песковым находятся в больнице.
Daily Storm08:50

Подробнее о событии

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

РИА Новости18:13

Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

Эхо Москвы11:12

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Ведомости08:56

Татьяна Навка сообщила о госпитализации с COVID-19

РБК08:56

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом

V1.ru08:55

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Нижний Новгород on-line08:53

Заболевших коронавирусом Навку и Пескова положили в больницу

Daily Storm08:50
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию о «нарушении прав человека в России»

В конгресс США внесена резолюция, осуждающая «нарушения прав человека в России», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 01:44
4,1K
Общество

Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей

Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 09:38
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Здоровье

В Соединенных Штатах могли занизить число жертв коронавируса

Gazeta.SPb 21:53
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Здоровье

Скворцова: врачи из-за нагрузки не защищаются от коронавируса

Медики, работающие с больными коронавирусом, из-за тяжелого психологического состояния зачатую перестают уделять внимание правильному использованию средств индивидуальной защиты.
Московский Комсомолец 14:56
47
Общество

Семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет

Размер пособия составит по 10 тысяч рублей на каждого. В целом такую поддержку получат 27 миллионов российских семей.
Ставропольская правда вчера в 10:49
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Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
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Общество

Выход из самоизоляции начнется 14 мая в Иркутской области

Выход из режима ограничений, введенных из-за вспышки коронавирусной инфекции, в Иркутской области начнется с 14 мая, заявил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев 12 мая, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
ИА Красная Весна 08:33
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Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 37 человек

Абакан, 12 мая 2020, 07:05 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:05
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Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето

Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политическая Экспертиза 03:25
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Шоу-бизнес

Александр Петров назвал самый волнующий поцелуй в своей карьере

РЕН ТВ 21:59
Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru 08:14
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Спорт

Послезавтра Sony покажет 18 минут геймплея Ghost of Tsushima

Sony анонсировала свежий эпизод State of Play, который начнётся 14 мая в 23:00 МСК.
Игромания.ру 13:12
1
Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
1,8K
Общество

Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия 20:36
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Происшествия

США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
257
Здоровье

Красноярским медикам выплачивают за работу с больными коронавирусом

ИА 1-Line 21:50
Общество

Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
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Кино

Певцов ответил критикам фильма «На Париж»

Рамблер 16:17
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
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Спорт

Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева

Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04
Общество

Госдума приняла во втором чтении проект о реформе полиса ОСАГО

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
Известия 07:01
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Общество

Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия 10:03
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
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Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru 08:40
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Общество

В США дали новый прогноз по числу жертв коронавируса

Егор Алеев / ТАСС В США к началу августа число жертв коронавируса достигнет 147 тысяч человек.
РЕН ТВ 18:58
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
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Общество

В Приморье спущен на воду первый российский танкер типа «Афрамакс»

На "Звезде" построят 10 танкеров типа "Афрамакс".
Российская газета 21:30
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Шоу-бизнес

Танцующий миллионер Джанлука Вакк скоро впервые станет папой

Миллионер Джанлука Вакк, которому уже за пятьдесят, не перестает удивлять публику.
Татарстан Сегодня вчера в 02:39
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Советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России. Двукратная чемпионка Белоруссии в паре с Николаем Морозовым. Заслуженный мастер спорта России.
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