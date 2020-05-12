Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка подтвердила в беседе с Daily Storm, что она, как и ее муж, заболели COVID-19. Спортсменка добавила, что они с Песковым находятся в больнице.

с чего всё началось

Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.

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