Коронавирус
Газета.RuТатьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Читать в источнике
Оценить553
с чего всё началось
Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка подтвердила в беседе с Daily Storm, что она, как и ее муж, заболели COVID-19. Спортсменка добавила, что они с Песковым находятся в больнице.Daily Storm08:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 14:47, Ашберн
Общество
В США подан коллективный иск против IKEA
В США подан коллективный иск против шведского производителя мебели и товаров для дома IKEA.
Коммерсантъ 14:10
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Происшествия
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
RT на русском 05:28
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Армия и оружие
Норвежцы боятся «российских бомбардировок» из-за американского радара
Жители норвежского города Вардё опасаются военного конфликта с Россией из-за модернизации находящегося здесь радара системы "Глобус", в которой участвуют США.
REGNUM 07:07
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Здоровье
В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса
Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.
Взгляд.ру 12:54
Общество
В Подмосковье продлили ограничения для предприятий до 18 мая
Власти Подмосковья решили ограничить работу предприятий еще на неделю.
Городовой 01:57
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Коммерсантъ 08:59
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о сложностях роли Бэтмена
Своими мыслями о причинах, побудивших сняться в фильме «Бэтмен» поделился исполнитель главной роли актер Роберт Паттинсон в интервью, опубликованное 12 мая в издании GQ.
ИА Красная Весна 14:16
Происшествия
РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Общество
Регина Тодоренко пожертвовала 2 млн рублей центру «Насилию.нет»
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко перечислила 2 млн руб. в центр помощи пострадавшим от насилия «Насилию.нет».
Ведомости 12:54
Авто
Новый купе-кроссовер Volkswagen Tayron X впервые показали на фото
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.
Новые автомобили вчера в 04:11
Спорт
«Аэрофлот» может не продлить спонсорский контракт с ЦСКА
Авиакомпания «Аэрофлот» может не продлить спонсорский контракт с ЦСКА на 2021 год. Финальное решение об этом ещё не принято.
Metaratings 12:12
Политика
На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
Музыка
Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров
Новый клип петербургской рейв-группы Little Big на песню Hypnodancer собрал ко вторнику, 12 мая, более 18 млн просмотров.
Piter.tv 03:26
Армия и оружие
США назвали С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией
По мнению Вашингтона, вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях Турции и США.
Вестник Кавказа 13:55
Общество
Снятие ограничений в Ростовской области начнется с 15 мая
Губернатор Василий Голубев рассказал о плане выхода экономики и социальной сферы Ростовской области из ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 14:20
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Автоспорт
Формула-1. Место Себастьяна Феттеля в Ferrari займет Карлос Сайнс
По информации итальянского издания Corriere della Sera, Сайнс заменит Феттеля, контракт которого истекает в конце сезона-2020 и который решил не продлевать соглашения с "жеребцами из Маранелло".
Вести.Ru 06:25
Авто
Кроссовер Kia Mohave получил новую «топовую» версию
Вслед за Hyundai Palisade, получившим роскошную версию VIP с массивной «тумбой» на втором ряду, новой топовой комплектацией Gravity обзавелся и его соотечественник KIA Mohave.
Автоновости дня 11:11
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Экономика
Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15