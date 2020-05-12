Коронавирус
РИА НовостиТатьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Исполняющим обязанности председателя правительства назначен Андрей Белоусов. Кроме того, в российском кабинете министров коронавирусом также заразились министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев, который уже выписан из больницы.
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Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания
Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.
ТАСС 18:06
Общество
В Красноярском крае вводят масочный режим
Красноярск, 12 мая 2020, 14:26 — REGNUM Режим ношения масок введён в Красноярском крае, сообщили ИА REGNUM 12 мая в региональном правительстве.
REGNUM 07:26
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
Происшествия
США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
Происшествия
Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями
Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия 12:30
Спорт
Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева
Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Общество
Раскрыта опасность покупок через интернет
Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов раскрыл россиянам опасность покупок через интернет в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru 19:45
Общество
Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом
Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия 20:36
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ 17:49
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
Технологии
Windows 10 May 2020 Update вышла для производителей ПК
По сообщению зарубежных источников, Microsoft выпустила для производителей ПК новую версию Windows 10 May 2020 Update.
The GEEK вчера в 03:14
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Японии
Остров Хоккайдо, 12 мая 2020, 06:32 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи 12 мая на севере Японии.
REGNUM вчера в 23:32
Политика
Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось.
РИА Новости 15:33
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Шоу-бизнес
Магомед Исмаилов: «Вопрос с Коляном из „Реальных пацанов“ решен»
Ранее между бойцом и актером возник конфликт в социальных сетях. Наумов назвал Исмаилова «шоуменом».
Sports.ru 12:28
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян сообщила о пополнении в семье
RuNews24.ru 14:18
Игры
Ремастер первых двух Tony Hawk’s Pro Skater выйдет в сентябре
Организатор Summer Game Fest Джефф Кейли в рамках ивента представил обновлённую версию двух первых частей симулятора скейтбординга Tony Hawk’s Pro Skater.
News.ru 12:14
Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 13:14
Общество
Губернатор рассказал о возможном смягчении ограничительных мер в Приморском крае
Во вторник, 12 мая, губернатор Олег Кожемяко дал разъяснения по поводу нерабочих дней и режима самоизоляции в Приморье, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Primpress.ru 20:35
Здоровье
Ученые назвали правильное питание залогом здоровья
Отмечается, что большое число смертей от COVID-19 связаны с плохим обменом веществ, ожирением и диабетом.
Росбалт 12:56
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ 13:21
Шоу-бизнес
Виктория Боня из-за диагноза призвала жечь книги доктора Курпатова
Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
Территория новостей вчера в 03:11