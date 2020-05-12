Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТатьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Исполняющим обязанности председателя правительства назначен Андрей Белоусов. Кроме того, в российском кабинете министров коронавирусом также заразились министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев, который уже выписан из больницы.
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с чего всё началось

Заболевших коронавирусом Навку и Пескова положили в больницу

Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка подтвердила в беседе с Daily Storm, что она, как и ее муж, заболели COVID-19. Спортсменка добавила, что они с Песковым находятся в больнице.
Daily Storm08:50

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Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

РИА Новости18:13

Навка сообщила о состоянии госпитализированного с коронавирусом Пескова

РБК12:28

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Эхо Москвы10:01

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом

V1.ru08:55

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Нижний Новгород on-line08:53

Заболевших коронавирусом Навку и Пескова положили в больницу

Daily Storm08:50

Пресс-секретарь Путина госпитализирован с коронавирусом

Коммерсантъ08:28
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Здоровье

У зараженных коронавирусом выявили аномальные патологии кишечника

Lenta.ru 19:14
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Политика

Наемник рассказал о роли Гуайдо в подготовке переворота в Венесуэле

Детали вторжения в Венесуэлу обсуждались в ходе встречи в Вашингтоне лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и руководителя охранной фирмы Silvercorp Джорданом Гудро, заявил один из наемников, задержанных после высадки в Боливарианской республике, Антонио Секеа 12 мая в видео допроса, продемонстрированного гостелевидением южноамериканской страны.
ИА Красная Весна 16:31
Здоровье

Эксперт назвал самые эпидемиологически опасные места в Петербурге

Одной из самых опасных зон остается общественный транспорт.
Петербургский дневник 12:41
18
Общество

Власти Петербурга утвердили выплаты на покупку масок и перчаток

Власти Санкт-Петербурга утвердили единовременную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям с детьми и инвалидами на покупку масок и перчаток.
Экономика сегодня 15:27
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Происшествия

Организатор хосписа, сгоревшего с людьми в Красногорске, арестован

REGNUM 11:22
14
Общество

В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
20
Кино

Певцов ответил критикам фильма «На Париж»

Рамблер 16:17
181
Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд.
Коммерсантъ 13:21
331
Общество

Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей

На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 15:39
2,6K
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Шоу-бизнес

Виктория Боня из-за диагноза призвала жечь книги доктора Курпатова

Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
Территория новостей вчера в 03:11
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Кино

Premier Studios начнет производство документального кино и сериалов

В 2019 году Premier Studios реализовала аналогичный проект в тестовом режиме для производства веб-сериалов и результат удовлетворил компанию, сказал продюсер и один из руководителей Premier Studios Валерий Федорович.
Telesputnik.ru 04:51
Происшествия

В Ростовской области найдено тело экс-депутата донского ЗС

Ростов-на-Дону, 11 мая 2020, 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко.
REGNUM вчера в 04:26
147
Происшествия

Внедорожник столкнулся с реанимобилем в районе вокзала в Чите

Внедорожник марки Toyota столкнулся с реанимобилем скорой помощи на перекрёстке улиц Амурской и Бутина недалеко от вокзала в Чите.
Zabnews.ru 05:32
1
Происшествия

С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений

17 декабря 2013 года Жануко Рафаилов подписал договор о продаже акций «Со-Газ-Ойл», «ПНП-Нефтесервиса» и «Юг-Газэнергоресурса» компании «Диаметр бизнеса», которую, как считает следствие, контролировал Геннадий Манаширов, чуть более чем за 5 млн руб.
Коммерсантъ вчера в 12:24
2
Общество

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
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Экономика

Норвегия потратит из своего суверенного фонда $42 млрд

Власти Норвегии прогнозируют, что в связи с пандемией COVID-19 и падением цен на нефть ВВП страны в нынешнем году снизится на 4%, а уровень безработицы вырастет до 5,9%. Несколько дней назад агентство Bloomberg уже сообщало, что Норвегия собирается продавать активы своего суверенного фонда.
Коммерсантъ 08:17
95
Политика

США признали военные успехи России в Сирии

Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
РИА Новости 13:32
26
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости 17:49
20
Музыка

12 мая стартует «Евровидение-2020» в режиме онлайн

Live24 07:50
14
Общество

Особое мнение: Артемий Троицкий

Т. Фельгенгауэр ― Походя и "Коммерсанту" досталось. А. Троицкий ― Нет, это я говорю как есть.
Эхо Москвы 13:03
Музыка

Гитара Курта Кобейна выставлена на аукцион

В США гитару Курта Кобейна выставили на аукцион, передает ОТР. Организаторы оценили ее почти в миллион долларов.
Общественное телевидение России 07:55
9
Наука

К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр

Pravda.Ru вчера в 10:29
92
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
1,7K
Кино

Дорожный триллер с Расселом Кроу станет первым фильмом в прокате после открытия кинотеатров

Кinomania 18:16
Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
1,7K
Общество

В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС

Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции.
Российская газета 16:51
7
Единоборства

Стали известны гонорары Фергюсона и Гэтжи на UFC 249

Metaratings 03:51
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Шоу-бизнес

Брат Кейт Миддлтон расстался с любимой бородой

Брат Кейт Миддлтон расстался с любимой бородой Джеймс Миддлтон практически всю свою взрослую жизнь являлся гордым обладателем густой растительности на лице.
Экспресс газета 12:31
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Советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России. Двукратная чемпионка Белоруссии в паре с Николаем Морозовым. Заслуженный мастер спорта России.
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