Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТатьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Исполняющим обязанности председателя правительства назначен Андрей Белоусов. Кроме того, в российском кабинете министров коронавирусом также заразились министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев, который уже выписан из больницы.
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

РИА Новостивчера в 18:13

Заболевших коронавирусом Навку и Пескова положили в больницу

Daily Stormвчера в 08:50

Татьяна Навка сообщила о госпитализации с COVID-19

РБКвчера в 08:56

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Ведомостивчера в 08:56

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом

V1.ruвчера в 08:55

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Нижний Новгород on-lineвчера в 08:53

Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

Эхо Москвывчера в 11:12
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11 мая в 12:17
364
Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

Вести.Ru вчера в 23:02
3
Армия и оружие

Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США

Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com вчера в 16:11
29
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
2,4K
Политика

Жириновский объяснил необходимость резко сократить число депутатов

Жириновский аргументировал его тем, что в залах заседаний расстояние между депутатами должно быть не менее двух метров.
РИА Новости вчера в 21:58
96
Шоу-бизнес

Кэти Перри поделилась первым видео своего ребенка во время УЗИ

Американская певица недавно опубликовала первое видео своего ребенка, снятого во время УЗИ.
Дни24 11 мая в 09:16
Политика

Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов

Цыбульского назначили в Архангельскую область с прицелом на объединение с НАО, говорил близкий к областным властям источник РБК.
РБК вчера в 16:37
25
Общество

Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия вчера в 20:36
98
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вместе с Джиганом переехала на дачу

В Сети обсуждают воссоединение скандальной пары. Поклонники внимательно следят за отношениями рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой.
Городовой вчера в 06:01
17
Кино

Определён самый популярный фильм на самоизоляции

Life.ru вчера в 21:21
24
Здоровье

Главный инфекционист США посчитал заниженным число жертв коронавируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи посчитал заниженным число жертв коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 21:05
10
Общество

Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса

"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru вчера в 18:31
230
Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
1,2K
Автоспорт

Феттель покинет Ferrari в конце года

Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ вчера в 05:03
Политика

Песков рассказал, когда последний раз контактировал с Путиным

YA62.ru вчера в 08:57
Шоу-бизнес

Вера Брежнева назвала супруга гением и поздравила с днем рождения

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева трогательно поздравила супруга Константина Меладзе с 57-летием.
Пятый канал 11 мая в 16:27
2
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
2,8K
Кино

Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн

Piter.tv вчера в 04:55
6
Общество

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми

В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля.
Взгляд.ру 11 мая в 10:06
39
Здоровье

Вслед за масочным в Алтайском крае могут ввести перчаточный режим

С 12 мая в Алтайском крае действует масочный режим из-за коронавируса.
Алтайская правда вчера в 20:46
82
Спорт

Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать

В «Одиссее» у протагониста и вовсе не было скрытого клинка.
Игромания.ру вчера в 13:04
1
Происшествия

США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA.
РБК вчера в 21:27
598
Политика

Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС вчера в 08:43
9,1K
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС вчера в 07:01
419
Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 21 человека

Абакан, 13 мая 2020, 06:41 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:41
13
Общество

Авиакомпании в США смягчили требования к ношению масок в полете

Три крупнейшие авиакомпании США - American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines - решили не заставлять пассажиров носить маски на борту самолета.
Российская газета вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Магомед Исмаилов: «Вопрос с Коляном из „Реальных пацанов“ решен»

Ранее между бойцом и актером возник конфликт в социальных сетях. Наумов назвал Исмаилова «шоуменом».
Sports.ru вчера в 12:28
5
Технологии

Windows 10 May 2020 Update вышла для ПК

Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля.
Экономика сегодня 11 мая в 03:53
13
Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Коммерсантъ вчера в 13:21
375
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области

В Тверской области сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт.
RT на русском вчера в 10:01
1,2K
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Татьяна Навка
Советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России. Двукратная чемпионка Белоруссии в паре с Николаем Морозовым. Заслуженный мастер спорта России.
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