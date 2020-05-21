с чего всё началось

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции. Бывшая фигуристка выписана из больницы, сообщил телеканал «360».

Политика Трампу предрекли поражение на президентских выборах С помощью модели аналитики пришли к выводу, что Трамп на предстоящих выборах сможет получить лишь 35% голосов. 5

Общество Давид Якобашвили вернулся в Россию Один из основателей компании «Вимм-билль-данн» Давид Якобашвили вернулся в Россию, сообщает РБК. 51

Общество Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19 Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.

Политика Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках от президентской четы лидерам мировых держав ко Дню вышиванки, среди которых обнаружился несуществующий президент.

Авто Электропикап Hummer получит съемную крышу Концерн General Motors, возрождающий бренд Hummer в виде модели электрического пикапа, который станут выпускать под маркой GMC, оснастит машину складной крышей.

Шоу-бизнес Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох. 5

Общество Для российских девятиклассников отменили выпускные экзамены Минпросвещения России приняло решение отменить выпускные экзамены для учеников девятых классов, сообщает РИА Новости.

Общество Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. 10

Происшествия Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела. 93

Здоровье Нижегородцам рассказали о стоматологической помощи во время пандемии Замгубернатора сообщил, что по-прежнему в эпидемию нижегородцы могут получить только экстренную зубоврачебную помощь либо по ограниченному списку заболеваний. 9

Энергетика Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. 56

Здоровье В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 2,2K

Футбол Уткин назвал «параноидальной» реакцию на коронавирус у Сулейманова Блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о перенесенном заражении коронавирусом нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.