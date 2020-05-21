Коронавирус
RT на русскомНавка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции. Бывшая фигуристка выписана из больницы, сообщил телеканал «360».
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с чего всё началось
Врачи выписали из больницы жену пресс-секретаря президента РФ Татьяну Навку.Телеканал 360°06:11
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Бывший муж Лолиты попал в больницу
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Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования
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Общество
В лесу под Челябинском обнаружили десятки правительственных иномарок
Жители Челябинска обнаружили в лесу вблизи озера Смолина "склад" новых машин Toyota.
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Здоровье
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При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.
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В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
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Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
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RT на русском 06:12
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В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Авто
«АвтоВАЗ» представит 17 новых моделей к 2026 году
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