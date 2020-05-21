Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНавка вылечилась от коронавируса

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции. Бывшая фигуристка выписана из больницы, сообщил телеканал «360».
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с чего всё началось

Навка вылечилась от COVID-19. Песков пока в больнице

Врачи выписали из больницы жену пресс-секретаря президента РФ Татьяну Навку.
Телеканал 360°06:11

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Татьяна Навка вылечилась от коронавируса

РБК06:09

Навка вылечилась от коронавируса

RT на русском06:35

СМИ: Татьяна Навка вылечилась от COVID-19

РИА Новости06:26

Навка вылечилась от COVID-19. Песков пока в больнице

Телеканал 360°06:11

Олимпийская чемпионка Навка вылечилась от коронавируса

Вести.Ru06:42

Навка поборола коронавирус и рассказала о состоянии Пескова

Lenta.ru05:47

Навку выписали после лечения от коронавируса, Песков ещё в больнице

Life.ru05:36
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Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту

Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках от президентской четы лидерам мировых держав ко Дню вышиванки, среди которых обнаружился несуществующий президент.
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня

В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
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Наука

Прототипы ДНК-вакцин против коронавируса проверили на макаках-резусах

Эффективность кандидатных вакцин проверяли на макаках-резусах: 25 взрослых обезьян получили 5 мг ДНК-вакцины внутримышечно.
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Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
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Для российских девятиклассников отменили выпускные экзамены

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Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

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Бывший муж Лолиты попал в больницу

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Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования

Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела.
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Общество

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Жители Челябинска обнаружили в лесу вблизи озера Смолина "склад" новых машин Toyota.
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При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.
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Здоровье

В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака

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На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
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Здоровье

В Ростовской области выявили за сутки 139 новых случаев коронавируса

В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
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Футбол

Уткин назвал «параноидальной» реакцию на коронавирус у Сулейманова

Блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о перенесенном заражении коронавирусом нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.
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Генри Полсон сказал, что угрожает доллару

Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
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В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат

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«АвтоВАЗ» представит 17 новых моделей к 2026 году

В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
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Общество

В Китае рассказали, как защититься от второй волны коронавируса

Ученый-инфекционист Чжан Вэньхун призвал помнить о различных стадиях, которые сейчас проходят страны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Татьяна Навка
Советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России. Двукратная чемпионка Белоруссии в паре с Николаем Морозовым. Заслуженный мастер спорта России.
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