с чего всё началось

Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка выздоровела от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал 360-tv.ru со ссылкой на слова самой олимпийской чемпионки. Также она рассказала, что ее супруг идет на поправку.

Татьяна Навка выписалась из больницы после коронавируса

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