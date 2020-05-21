Коронавирус
Пятый каналТатьяна Навка выписалась из больницы после коронавируса
Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка выздоровела от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал 360-tv.ru со ссылкой на слова самой олимпийской чемпионки. Также она рассказала, что ее супруг идет на поправку.
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Врачи выписали из больницы жену пресс-секретаря президента РФ Татьяну Навку.Телеканал 360°06:11
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