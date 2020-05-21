Коронавирус

Пятый каналПятый каналТатьяна Навка выписалась из больницы после коронавируса

Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка выздоровела от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал 360-tv.ru со ссылкой на слова самой олимпийской чемпионки. Также она рассказала, что ее супруг идет на поправку.
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с чего всё началось

Навка вылечилась от COVID-19. Песков пока в больнице

Врачи выписали из больницы жену пресс-секретаря президента РФ Татьяну Навку.
Телеканал 360°06:11

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Татьяна Навка вылечилась от коронавируса

РБК06:09

Навка вылечилась от коронавируса

RT на русском06:35

Татьяну Навку выписали из больницы

РИА Новости06:26

Навка вылечилась от COVID-19. Песков пока в больнице

Телеканал 360°06:11

Татьяна Навка вылечилась от коронавируса, Дмитрий Песков еще в больнице

Газета.Ru11:12

Навка поборола коронавирус и рассказала о состоянии Пескова

Lenta.ru05:47

Навку выписали после лечения от коронавируса, Песков ещё в больнице

Life.ru05:36
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Происшествия

Главврач Сергачской ЦРБ занижала статистику по коронавирусу

В четверг, 21 мая в Нижегородской области стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главного врача Сергачской ЦРБ Татьяны Кулуевой.
Kursk.com 12:35
24
Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании в школах

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании чувства патриотизма у детей, а также уважении «к подвигам героев Отечества».
Daily Storm 12:20
13
Политика

Трамп объявил о выходе США из договора об открытом небе

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из договора об открытом небе, передает AFP.
Ведомости 13:45
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Экономика

Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
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Автоспорт

Motorsport-Total: представитель Боттаса провел переговоры с «Рено»

Дидье Котон, представляющий интересы пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, провел раунд переговоров с руководителем «Рено» Сирилем Абитбулем, сообщает Motorsport-Total.
Спорт-Экспресс 08:57
Общество

Вениамин Кондратьев ослабил режим карантина на Кубани

На заседании глава региона обратился к жителям Кубани.
КП - Кубань 06:05
7
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
2K
Общество

Китай инвестирует в искусственный интеллект и беспроводные сети

Китай готовит к окончательному утверждению инвестиционный план по развитию искусственного интеллекта и беспроводных сетей, который потребует от страны вложений в размере $1.4 трлн до 2025 года.
Э Вести 06:45
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
2,7K
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
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Футбол

Липпи о финале ЛЧ-1998 «Реал» – «Юве»: «Миятович забил из офсайда»

Туринский клуб под руководством Липпи встречался с «Реалом», единственный гол в матче забил форвард Предраг Миятович на 67-й минуте.
Sports.ru 13:48
Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
1,9K
Происшествия

Трагически погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот

Пятнадцатилетний сын российской актрисы театра и ТВ Юлии Дробот Даниил трагически погиб в Москве.
Российская газета 10:51
31
Общество

Работа каршеринга в Москве возобновится с 25 мая

Работа каршеринга в Москве возобновится с 25 мая, машину можно будет взять в аренду не менее, чем на пять дней.
Известия 12:26
Общество

Собянин назвал дату начала тестирования москвичей на антитела к вирусу

17 мая Собянин сообщил, что москвичи смогут оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
РБК 12:47
78
Здоровье

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области не снижается

Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com 13:35
18
Общество

Названа дата проведения парада Победы и голосования по Конституции

Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день. Предварительная дата – 24 июня 2020 года.
9111.ru вчера в 03:24
5,1K
Происшествия

В России разоблачили международную банду торговцев героином

Известия 02:49
40
Общество

Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ

Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
19
Общество

Информацию о коронавирусе у Кадырова прокомментировали в Чечне

В Чечне прокомментировали информацию о заражении Рамзана Кадырова коронавирусом.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 10:45
2
Общество

Россиянка рассказала о зарплате в 12 тысяч в больнице и была уволена

Сотрудницу регистратуры Кировского областного клинико-диагностического центра (бывшая Кировская клиническая больница №8) Веру Вотинцеву уволили после ее жалобы на низкую зарплату за работу в условиях карантина.
Lenta.ru 13:32
1
Энергетика

Российский газ в Турции перестал быть востребованным

Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Газета.Ru вчера в 06:29
598
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
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Футбол

Болельщики «Локомотива» вывесили несколько баннеров в поддержку бывшего главного тренера Юрия Семина

Как сообщает сайт Sports.ru, они появились у стадиона команды, у главного офиса компании РЖД, рядом со станцией МЦК "Локомотив" и в других местах.
Эхо Москвы 14:03
Экономика

«Роснефть» потребовала от РБК 43 млрд рублей

«Роснефть» требует через суд взыскать с РБК 43 млрд рублей.
BFM.ru 09:53
930
Экономика

Российская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7%

Промышленное производство в апреле, который по всей России был объявлен нерабочим, упало на 6,6% по сравнению с апрелем прошлого года.
РБК 14:00
Общество

Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
319
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Космос

Специалисты NASA обнаружили в Антарктике следы параллельной вселенной

Ученые NASA смогли обнаружить в Антарктике следы параллельной вселенной. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:55
33
Политика

Украина отвергла обвинения в обстрелах территории ЛНР

Киев отвергает обвинения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в том, что ее территорию обстреляли.
Известия вчера в 11:47
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Татьяна Навка
Советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России. Двукратная чемпионка Белоруссии в паре с Николаем Морозовым. Заслуженный мастер спорта России.
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