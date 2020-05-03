Коронавирус
RT на русскомТатьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
Актриса Татьяна Васильева, у которой ранее был диагностирован коронавирус, рассказала о симптомах заболевания.
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Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37.5-37.8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах. Вчера Филипп и Лиза уговорили меня сделать КТ. Я вызвала скорую и поехала в больницу.
— Татьяна Васильева, актрисаПятый канал 21:39
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Кошка самостоятельно принесла в больницу раненого котенка
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В своем YouTube-канале 2 мая Дроздов отметил, что не переносит, когда украинцы разговаривают на русском языке.
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Число заболевших коронавирусом в Приморье почти достигло 500
Общее количество заразившихся в крае достигло 494 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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Политика
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В очередной раз в западных СМИ появляется материал, цель которого продемонстрировать победу коронавируса над российской властью.
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
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Коммерсантъ 13:15
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Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
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Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала итоги расследования Всемирног антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российских атлетов.
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Майк Тайсон, бывший боксер и знаменитость, опубликовал в своем Twitter видео тренировки, на которой он демонстрирует отличную работу на лапах.
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Дочь Назарбаева отстранили от должности главы сената Казахстана
Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига отправлена в отставку с поста спикера сената парламента республики.
Росбалт 05:19
Общество
Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл в Петербург
Рейс авиакомпании «Аэрофлот», организованный для вывоза российских граждан из Таиланда, прибыл в Санкт-Петербург.
RT на русском 20:47
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
С 1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств, напоминает портал «Автоновости дня».
Мурманский вестник 30 апреля в 02:13
Политика
Трамп не исключил введение дополнительных пошлин на товары из КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассматривает вариант введения дополнительных пошлин на китайские товары.
RT на русском вчера в 19:24
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России
В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Известия 06:49
Политика
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о коронавирусе
Ссылаясь на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами, газета пишет, что Китай скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся врачей замолчать или "исчезнуть" .
Вести.Ru 21:46
Общество
В Мичигане противники карантина штурмуют Капитолий
Gazeta.SPb вчера в 10:37
Политика
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Пандемия коронавируса положила конец прежнему миропорядку и гегемонии США на международной арене, считают авторы статьи французского издания Le Monde.
ФАН 21:48
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С начала распространения коронавирусной инфекции в медучреждения Краснодарского края обратились 2 907 человек с подозрением на COVID-19, в том числе 415 детей.
Kursk.com 30 апреля в 05:35
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В Подмосковье ввели «масочный режим»
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РИА Новости вчера в 11:10
Политика
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Общество
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Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru 19:36
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 451
В регионе подтвердили еще 28 случаев заражения В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19.
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Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет
Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия 11:56
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
RT на русском 11:50