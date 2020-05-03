Коронавирус

RT на русскомRT на русскомТатьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса

Актриса Татьяна Васильева, у которой ранее был диагностирован коронавирус, рассказала о симптомах заболевания.
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Татьяна Васильева
Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37.5-37.8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах. Вчера Филипп и Лиза уговорили меня сделать КТ. Я вызвала скорую и поехала в больницу.
— Татьяна Васильева, актрисаПятый канал 21:39

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