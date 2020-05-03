Коронавирус
RT на русскомТатьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
Актриса Татьяна Васильева, у которой ранее был диагностирован коронавирус, рассказала о симптомах заболевания.
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Несколько дней подряд у меня поднималась температура 37,5 — 37,8. Я не придавала этому значения. А позавчера вечером появился кашель и странное жжение в глазах.
— Татьяна Васильева, актрисаРИА Новости 18:38
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Общество
Названы признаки «карантинной депрессии»
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости 19:01
Космос
Источник рассказал, когда устранят брак на ракете «Протон-М»
Брак, на ракете-носителе "Протон-М". допущенный в 2015-2016 годах, устранят для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" к июню, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:07
Наука
Ученые разобрались, как бактерии кишечника влияют на память
Международная команда ученых, о работе которых рассказывает New Atlas, обнаружила убедительные доказательства, что симбиотические бактерии влияют на работу памяти.
Хайтек+ вчера в 05:18
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 12:26
Кино
Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.
РИА Новости 19:19
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 17:11
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать всех людей
Российский режиссер и актер Никита Михалков выразил мнение, что американский миллиардер Билл Гейтс планирует чипировать всех людей планеты в связи с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс 13:05
Экономика
Эксперты прогнозируют рост числа финансовых пирамид
В последние годы в стране зафиксирован устойчивый рост числа выявленных организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид: 137 — в 2017 году, 168 — в 2018-м, 237 — в 2019-м.
Газета Кировская правда 30 апреля в 10:34
Игры
Обнажённая мощь – представлена ещё одна фигурка Тифы из Final Fantasy VII Remake, которую можно раздеть догола
Студия Pink Pink Studio представила фигурку Тифы Локхарт из Final Fantasy VII Remake.
Городской портал Новый Нижний 13:00
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров
Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
РИА Новости 16:28
Здоровье
Жители райцентра в Дагестане заявили об угрозе массовых смертей
Жители Гергебиля пожаловались на бездействие властей 30 апреля в Instagram-паблике tut.dagestan появилось обращение, написанное от имени жителей села Гергебиль - одного из райцентров республики.
Кавказский узел 05:10
Общество
Штаб: В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
«В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 15:26
Происшествия
Режим ЧС сняли в краевой больнице №4 в Краснокаменске
Введённый 1 мая из-за подтвердившегося при первых пробах коронавируса у 11 человек в Краснокаменске режим ЧС сняли в краевой больнице №4 после второго отрицательного теста у десяти пациентов, сообщается 2 мая на сайте министерства здравоохранения Забайкальского края.
Чита.Ру 01:03
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Футбол
Заявление ПФЛ: «Возобновление соревнований является затруднительным»
Совет и администрация Лиги считают, что в случае принятия решения о досрочном завершении ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов, командам ПФЛ, которые имеют лучшие спортивные показатели и соответствуют установленным требованиям, должна быть предоставлена возможность перехода в ФНЛ на основании регламентирующих документов Российского футбольного союза.
Soccer.ru вчера в 13:32
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Общество
В Забайкалье ввели обязательный масочный режим
Обязательный масочный режим всей территории Забайкалья и пропускной - на территории Читы и Читинского района введен в крае со 2 мая по распоряжению главы региона Александра Осипова.
ТАСС 00:13
Гаджеты
В Сети появились живые снимки умного браслета Xiaomi Mi Band 5
Стоит добавить, что, в соответствии с более ранними утечками, размер дисплея AMOLED составит 1,2 дюйма, в то время, как Mi Band 4 имел 0,95-дюймовый экран.
OAnews 10:36
Общество
В Мичигане противники карантина штурмуют Капитолий
Gazeta.SPb вчера в 10:37
Политика
В США члены конгресса отказались от быстрых тестов на коронавирус
Вашингтон, 3 мая 2020, 01:24 — REGNUM Предложение Белого дома развернуть комплекс для быстрого тестирования на новый коронавирус для конгрессменов было отклонено конгрессом США, 2 мая передает телеканал CNN.
REGNUM 18:24
Происшествия
Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет
Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия 11:56
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Музыка
Искусственный интеллект OpenAI научили создавать треки с музыкой и вокалом
Сан-Франциско, США, 2 мая 2020, 12:14 — REGNUM Систему Jukebox с искусственным интеллектом, способным самостоятельно сочинять музыкальные произведения с осмысленными текстами и вокалом, представила компания OpenAI.
REGNUM 05:14
Происшествия
Глава Казахстана поручил помочь семьям, пострадавшим от наводнения
Нур-Султан, 2 мая 2020, 10:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь семьям, эвакуированным в Туркестанской области из-за наводнения.
REGNUM 03:06
Здоровье
Неизвестные ранее последствия коронавируса обнаружила московский врач
Селиванова провела исследование десяти умерших пациентов с коронавирусом, которые находились под аппаратом искуственной вентиляции легких (ИВЛ).
ИА Красная Весна 12:01
Наука
Найдено эффективное средство от комаров
Faktom вчера в 09:07