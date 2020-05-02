Шоу-бизнес
РИА НовостиТатьяна Васильева заразилась коронавирусом
Ранее актриса рассказала, что почувствовала недомогание, у нее высокая температура и кашель. Она вызывала скорую помощь и говорила, что лечится дома. Васильева — народная артистка России.
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