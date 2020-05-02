Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиТатьяна Васильева заразилась коронавирусом

Ранее актриса рассказала, что почувствовала недомогание, у нее высокая температура и кашель. Она вызывала скорую помощь и говорила, что лечится дома. Васильева — народная артистка России.
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Народную артистку РФ Татьяну Васильеву госпитализировали

Весьмавчера в 14:49

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У актрисы Татьяны Васильевой подтвердился COVID-19

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Пятый канал09:47

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

РБК11:57
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