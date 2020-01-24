История возникновения праздника уходит корнями в глубокую древность. Названа эта дата в честь мученицы Татианы, родившейся в Риме около 200 года. Ее родители втайне от всех были христианами.

В Татьянин день погода была разной

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