Общество

ИА ХакасияИА ХакасияВ Татьянин день погода была разной

История возникновения праздника уходит корнями в глубокую древность. Названа эта дата в честь мученицы Татианы, родившейся в Риме около 200 года. Ее родители втайне от всех были христианами.
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Татьянин день — история, традиции и приметы, что нельзя делать 25 января, день студентов

ФАН02:59

Татьянин день: кем была святая покровительница студенчества

МИР 2402:44

В Татьянин день погода была разной

ИА Хакасиявчера в 07:01

Чем запомнилась святая Татьяна и какое отношение она имеет к русским студентам?

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«Шарахались, видя священника с цыганкой»: известные Татьяны о Дне студента

Ридусвчера в 07:42

Сегодня – Татьянин день: что можно и нельзя делать, чтобы не накликать беду

КТВ-Луч00:05

Татьянин день 2020: история праздника и приметы для студентов

Московский Комсомолецвчера в 06:58
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Общество

Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения

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Политика

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Lenta.ru вчера в 21:06
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Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Страсбурга»

Тренерский штаб «Монако» представил заявку команды на матч 21-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга».
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Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ вчера в 09:50
Общество

Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
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Политика

Соратник Меркель потребовал отмены антироссийских санкций

Антироссийские санкции "ни к чему не привели", отметил он, а вместо этого навредили экономике самой ФРГ.
Московский Комсомолец вчера в 17:39
Происшествия

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

Известия вчера в 07:43
Хоккей

Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.
ProstoProSport вчера в 14:21
Общество

Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Коммерсантъ 05:34
Политика

МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.
Российская газета 04:28
Происшествия

Спасателям удалось добраться до российских туристов в горах Армении

Интерфакс 03:06
Политика

В Совфеде назвали безнравственными слова Качиньского о компенсациях

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
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Политика

Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова

Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Известия 04:05
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Роспотребнадзор: в России не выявлено больных новым коронавирусом

"Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Комсомольская правда 03:20
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток вчера в 07:01
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Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
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Лукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти.
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Представители левых сил подали обращения в АП с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию

Представители левых сил подали обращения в администрацию президента с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию.
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19-летний Холанд установил рекорд Бундеслиги

Примечательно, что оба матча форвард начинал в запасе и в общей сложности провёл на поле 57 минут.
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Екатерина Стриженова для роли облачилась то ли в серую накидку, то ли в балахон (это сейчас Борисовна, молодая да стройная, носит вещи в обтяг и не стесняется своей фигуры, а ранее она ее скрывала за вещами свободного кроя), накрасила губы помадой малинового цвета и надела парик.
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Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
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Общество

Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов

Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
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Экономика

«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
РИА Новости 22 января в 23:07
Общество

В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи

В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
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МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Москва расценивает выдворение Болгарией российских дипломатов как откровенно недружественный шаг - МИД РФ Болгария не представила никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении российских дипломатов - МИД РФ.
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Четыре человека погибли, двое оказались в больнице после столкновения трех легковых автомобилей в Воронеже.
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Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
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В ГИБДД разъяснили новый закон о регистрации автомобилей

При втором варианте водитель оплачивает госпошлину 850 рублей и получает в ГИБДД только свидетельство о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а за изготовлением самих номеров (металлических табличек, которые крепятся на машину) обращается в специализированную организацию.
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Кремль: судьбу поправок в Конституцию решат россияне

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не является формальностью.
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Татьянин день
Памятная дата в России, а также день в православном и народном месяцеслове. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви 25 января.
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