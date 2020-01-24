Общество
ИА ХакасияВ Татьянин день погода была разной
История возникновения праздника уходит корнями в глубокую древность. Названа эта дата в честь мученицы Татианы, родившейся в Риме около 200 года. Ее родители втайне от всех были христианами.
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Политика
Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Страсбурга»
Тренерский штаб «Монако» представил заявку команды на матч 21-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга».
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Общество
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Политика
Соратник Меркель потребовал отмены антироссийских санкций
Антироссийские санкции "ни к чему не привели", отметил он, а вместо этого навредили экономике самой ФРГ.
Происшествия
В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей
Хоккей
Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.
Общество
Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Политика
МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.
Политика
В Совфеде назвали безнравственными слова Качиньского о компенсациях
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.
Политика
Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова
Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Здоровье
Роспотребнадзор: в России не выявлено больных новым коронавирусом
"Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Политика
Лукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти.
Политика
Представители левых сил подали обращения в АП с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию
Представители левых сил подали обращения в администрацию президента с требованием провести референдум по поправкам в Конституцию.
Футбол
19-летний Холанд установил рекорд Бундеслиги
Примечательно, что оба матча форвард начинал в запасе и в общей сложности провёл на поле 57 минут.
Шоу-бизнес
51-летнюю Екатерину Стриженову в парике приняли за Аллу Пугачеву
Екатерина Стриженова для роли облачилась то ли в серую накидку, то ли в балахон (это сейчас Борисовна, молодая да стройная, носит вещи в обтяг и не стесняется своей фигуры, а ранее она ее скрывала за вещами свободного кроя), накрасила губы помадой малинового цвета и надела парик.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Общество
Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов
Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
Общество
В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи
В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
Политика
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Москва расценивает выдворение Болгарией российских дипломатов как откровенно недружественный шаг - МИД РФ Болгария не представила никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении российских дипломатов - МИД РФ.
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли, двое оказались в больнице после столкновения трех легковых автомобилей в Воронеже.
Шоу-бизнес
Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье
Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Авто
В ГИБДД разъяснили новый закон о регистрации автомобилей
При втором варианте водитель оплачивает госпошлину 850 рублей и получает в ГИБДД только свидетельство о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а за изготовлением самих номеров (металлических табличек, которые крепятся на машину) обращается в специализированную организацию.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Политика
Кремль: судьбу поправок в Конституцию решат россияне
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не является формальностью.