Политика

Газета.RuГазета.RuВ Тбилиси протестующие заблокировали парламент

Столица Грузии вновь охвачена многотысячными митингами. На этот раз оппозицию не устроило то, что парламент не смог принять поправку в Конституцию и изменить систему выборов депутатов со смешанной на пропорциональную. Протестующие винят в провале голосования правящую партию "Грузинская мечта".
Читать в источнике
Комментировать106
Григол Вашадзе
Мы никуда не расходимся и начинаем пикетирование парламента. Все закончено. Когда неформальные правители страны нам говорят, что граждане, вы нам безразличны, мы должны использовать все радикальные инструменты, которые предусматривает конституция.
— Григол Вашадзе, грузинский дипломатТАСС 08:39

Подробнее о событии

МВД Грузии оценило количество людей на митинге в Тбилиси

Интерфакс13:52

В Тбилиси протестующие заблокировали все входы в грузинский парламент

РБК12:22

В митингах в Тбилиси за внеочередные выборы приняли участие порядка 7 тыс. человек

ТАСС12:51

МВД Грузии сообщило о присутствии 5,5 тысячи человек на акции в Тбилиси

РИА Новости13:14

В Тбилиси протестующие повесили замок на ворота парламента

RT на русском09:41

В акции протеста перед зданием парламента Грузии по данным полиции приняли участие до 5,5 тысяч человек

Эхо Москвы13:00

Митинг оппозиции завершен - осада здания парламента продолжается

Sputnik Грузия13:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:07, Ашберн
Армия и оружие

ОАК сделает самолет Як-130 боевым

Коммерсантъ 10:52
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Политика

В Польше дали Украине совет по возвращению Донбасса и Крыма

Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью «Европейской правде», что Украине нужно придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Lenta.ru 13:51
Шоу-бизнес

Кети Топурия запретила обсуждать её личное фото с новым избранником

Кети Топурия решила в этот пасмурный день поднять поклонникам настроение с помощью позитивного фото с новым возлюбленным.
7Дней.ру 11:00
Общество

В Иране на фоне протестов отключили интернет

Акции протеста вспыхнули в пятницу в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Политика

Лукашенко потребовал от России денег за охрану совместной границы

Россия должна отдавать Белоруссии хотя бы половину расходов на охрану совместной границы, заявил президент республики Александр Лукашенко.
News.ru 10:38
Происшествия

В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам

Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Коммерсантъ 07:49
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Политика

В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Газета.Ru 11:19
Технологии

Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и Android

Компания Microsoft заявила о том, что закрывает свой голосовой помощник Cortana для рынков некоторых стран.
Дни24 вчера в 12:17
Технологии

ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом

Центр системы – «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алисой», которая управляет светом, климатом, розетками, телевизором в квартире, говорит представитель «Яндекса».
Ведомости 15 ноября в 02:18
Космос

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Ugpressa.ru вчера в 02:41
Политика

ОАЭ заинтересовались российским вертолетом Ми-38

Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российским вертолетом Ми-38, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Коммерсантъ 13:14
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
РИА Новости 10:31
Футбол

«Химки» обыграли «Чертаново» в матче ФНЛ. Встречу обслуживал Вилков

В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» обыграли «Чертаново» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Химках на стадионе «Арена Химки».
Чемпионат 11:38
Политика

Трамп пообещал Ким Чен Ыну скорую встречу

REGNUM 12:35
Наука

Рисунки «монстров» нашли на плато Наска в Перу

Facebook Японские ученые обнаружили на плато Наска более сотни геоглифов, на которых изображены животные и загадочные "монстры" с квадратными головами.
РЕН ТВ вчера в 22:23
Хоккей

«Витязь» проиграл «Торпедо», пропустив пять шайб за шесть минут

«Витязь» по ходу игры выигрывал со счетом 2:0, но затем пропустил шесть шайб подряд, при этом пять из них в течение шести минут.
Sport24.ru 11:56
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM 09:51
Футбол

Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией

Сербия с 14-ю баллами расположилась на третьем месте в группе B. Статистика матча (Сербия / Украина) Удары 9/12 Удары в створ ворот 6/5 Процент владения 51 % / 49% Нарушения 12/10 Угловые 3/5 WhoScored 6.86 / 6.55 Составы на матч: Сербия: Райкович, Коларов, Родич, Миленкович, Максимович, Радонич, Гудель, Тадич, Ляйич, Митрович.
REGNUM 11:02
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль вчера в 03:02
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Общество

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:48
Наука

Тормозящий активность мозга белок продлил жизнь людям

Ученые из Гарвардского университета выяснили, что тормозящий активность мозга белок продлил жизнь людям.
МедиаПоток 15 ноября в 06:03
Наука

Исследователи определили семь типов фейковых новостей

Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Naked Science 15 ноября в 12:14
Космос

Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Discover24 15 ноября в 02:57
Гаджеты

Бюджетные смартфоны могут быть опасными для пользователей

Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
Evo-rus.com вчера в 23:53
Экономика

Правительство Дагестана рискует потерять 10 млрд бюджетных рублей

Дагестан может лишиться от 7 до 10 миллиардов рублей. Эти деньги региону выделило государство, но до сих пор они не освоены.
Регион online 05:53
Гаджеты

Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России

Актуальные Новости 14 ноября в 08:21
Киберспорт

Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2

Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
3DNews вчера в 01:45
Как работают Яндекс.Новости?
Обострение ситуации между Грузией и РоссиейБольше новостей по теме
Главное