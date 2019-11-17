Политика
Газета.RuВ Тбилиси протестующие заблокировали парламент
Столица Грузии вновь охвачена многотысячными митингами. На этот раз оппозицию не устроило то, что парламент не смог принять поправку в Конституцию и изменить систему выборов депутатов со смешанной на пропорциональную. Протестующие винят в провале голосования правящую партию "Грузинская мечта".
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Мы никуда не расходимся и начинаем пикетирование парламента. Все закончено. Когда неформальные правители страны нам говорят, что граждане, вы нам безразличны, мы должны использовать все радикальные инструменты, которые предусматривает конституция.
— Григол Вашадзе, грузинский дипломатТАСС 08:39
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