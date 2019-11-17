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Lenta.ruТбилиси вновь охватили акции протеста
На месте проведения митинга усилены меры безопасности. Акции протеста начались в Тбилиси после того, как парламент республики не принял изменения в Конституцию Грузии. Поправки касались перехода со смешанной избирательной системы выборов парламента на пропорциональную.
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Мы никуда не расходимся и начинаем пикетирование парламента. Все закончено. Когда неформальные правители страны нам говорят, что граждане, вы нам безразличны, мы должны использовать все радикальные инструменты, которые предусматривает конституция.
— Григол Вашадзе, грузинский дипломатТАСС 08:39
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Поддерживая решение Совбеза ООН не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
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