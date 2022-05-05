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TeamViewer объявила о прекращении работы в России

Производитель программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer сообщил о прекращении работы в России и Белоруссии.
РБК
Компания указывает, что, помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, также не будет продлевать никаких контрактов с клиентами из РФ и Белоруссии.
РИА Новости
В компании сообщили, что существующие подписки, не подпадающие под действие санкций, которые не связаны с неправомерным использованием продуктов TeamViewer, будут соблюдаться до истечения срока действия договора, но не будут продлены впоследствии.
Интерфакс
TeamViewer производит программное обеспечение для удаленного доступа, удаленного управления и удаленного обслуживания компьютеров и других устройств.
Forbes

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