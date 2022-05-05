В компании сообщили, что существующие подписки, не подпадающие под действие санкций, которые не связаны с неправомерным использованием продуктов TeamViewer, будут соблюдаться до истечения срока действия договора, но не будут продлены впоследствии.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с телеканалом «Москва 24» сообщила, что россиянам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно на девять процентов.
Телеканал CNN сообщил со ссылкой на свои источники, что Вашингтон по запросу Киева предоставил точные данные о местоположении российского крейсера «Москва» незадолго до того, как на борту судна начался пожар.