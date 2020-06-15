Происшествия
BFM.ruТеатр «Современник» выступил с заявлением по делу Ефремова
Театр «Современник» выступил с заявлением по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Артисты выразили соболезнования семье погибшего в ДТП и пожелали стойкости родным Ефремова в этой ситуации. При этом коллектив театра призвал «не впадать в крайность осуждения».
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Футбол
Комличенко и Филипп не помогут «Динамо» в матче с «Краснодаром»
Пресс-служба московского "Динамо" сообщила, что два игрока команды точно пропустят ближайший матч 23-го тура РПЛ против "Краснодара".
Sport.ru 07:58
Общество
Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
РБК 10:54
Происшествия
На Ленинском проспекте в Москве мужчина стрелял в полицейских
В Москве мужчина открыл огонь по полицейским, которые остановили его для проверки автомобиля, сообщает АГН «Москва».
Собеседник 10:40
Футбол
«Шинник» получил лицензию на участие в новом сезоне ФНЛ
Ярославский «Шинник» получил лицензию на участие в новом сезоне ФНЛ. Необходимые документы руководство «волжан» предоставило через интернет.
Первый Ярославский 11:53
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
Газета.Ru 09:11
Экономика
Банкам в России запретили взимать комиссию за денежные переводы
С 14 июня российским банкам запрещено взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
АБН вчера в 01:26
Экономика
ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты
«Условия предоставления вычета предлагаем установить следующие: в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ; перелет осуществлен только гражданином РФ; перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков»,— говорится в письме (имеется в распоряжение «РИА Новости»).
Коммерсантъ 21:43
Общество
Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж
Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже гражданина США и ряда других стран Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против РФ.
Известия 04:40
Общество
Уровень безработицы в Монголии вырос на 10,6%
Количество зарегистрированных безработных в январе-мае 2020 года увеличилось на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ИА АРД вчера в 21:06
Космос
Дайджест научно-популярных мероприятий 15.06—21.06
Вселенная Научно-популярное шоу «Книгорубка» Зачем смотреть: узнать, как возникла и развивалась Вселенная, что такое большой взрыв и инфляция Вселенной, почему разбегаются галактики, каковы размеры Вселенной, как эволюционируют звезды, как устроены черные дыры, сверхновые, квазары и другие необычные космические объекты.
Индикатор 02:24
Футбол
В «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй команды
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что пока не намерен возвращать в основную команду полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в «Спартак-2».
RT на русском 15:28
Культура
Актёр дубляжа мультфильма отреагировал на «каминг-аут» Губки Боба
Народный артист России Иван Агапов, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», отреагировал на «каминг-аут» главного героя мультсериала.
News.ru вчера в 12:38
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Шоу-бизнес
Барбра Стрейзанд подарила дочери Флойда акции Disney
Американская певица Барбра Стрейзанд подарила акции компании The Walt Disney Company шестилетней дочери Джорджа Флойда, который умер после задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) в конце мая.
ТАСС 07:04
Происшествия
Пилот упавшего в Северном море американского F-15 погиб
РИА Новости 13:30
Хоккей
Овечкин заявил о нехватке русской культуры в США
NewInform 21:34
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
Политика
Трамп пообещал сократить число военных в Германии до 25 тыс. человек
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты сократят численность своих войск в Германии до 25 тыс. человек.
Коммерсантъ 18:58
Политика
Путин ответил на критику со стороны КПРФ по поправкам к Конституции
Москва, 14 июня 2020, 16:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин ответил на критику со стороны КПРФ по поводу голосования по поправкам к Конституции страны.
REGNUM вчера в 09:20
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
РИА Новости 14:47
Общество
«Росатом» считает нецелесообразным покупку «Морского старта»
В "Росатоме" считают нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт", передает РИА "Новости" со ссылкой на материалы "Росатома".
Газета.Ru 20:16
Экономика
В Алтайском крае более 1 млрд рублей потратят на выравнивание зарплат
Резервный фонд региона увеличится за счет средств из федерального бюджета, а также благодаря неразыгранным торгам по капвложениям В Алтайском крае более 2 млрд рублей из краевой казны перераспределят на повышение зарплат и выравнивание бюджетов городов и районов.
Толк 09:52
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
Evo-rus.com 13 июня в 09:32
Происшествия
В Иркутске директора строительной компании осудят за сокрытие денег
Следователи полагают, что с 2014 по 2018 годы компания «Альп-Пром» фактически занималось строительством жилых и нежилых зданий.
АиФ Иркутск 05:23
Политика
Депутат оценил ролик о десантнике-гее с Киркоровым
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценилвидеоролик, где певец Филипп Киркоров изображает десантника-гея, записывающего видеообращение своему сослуживцу.
Lenta.ru 19:51
Происшествия
В Солнечном ребенок выпал с балкона 8 этажа и разбился насмерть
В Солнечном разбился насмерть ребенок, который упал с переходного балкона на 8 этаже. Страшную историю рассказали в паблике микрорайона.
Московский Комсомолец 21:28
Политика
Грызлов рассказал об отношении Украины к Минским соглашениям
Делегация Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР) заявила, что не считает себя связанной какими-либо обязательствами, относящимися к Минским соглашениям.
Известия 13:00