Происшествия

BFM.ruBFM.ruТеатр «Современник» выступил с заявлением по делу Ефремова

Театр «Современник» выступил с заявлением по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Артисты выразили соболезнования семье погибшего в ДТП и пожелали стойкости родным Ефремова в этой ситуации. При этом коллектив театра призвал «не впадать в крайность осуждения».
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«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым

Lenta.ru16:05

Соловьёв высказался о заявлении «Современника» в защиту Ефремова

News.ru19:32

«Современник» призвал к милосердию после ДТП с участием Ефремова

Интерфакс16:23

Соловьев резко ответил на заявление «Современника» в защиту Ефремова

РИА Новости20:23

Театр «Современник» опубликовал официальное заявление в связи с ДТП Михаила Ефремова

ТАСС15:53

«Современник» призвал к великодушию в ситуации с Ефремовым

Московский Комсомолец15:53

«Современник» объяснил молчание по поводу аварии с Ефремовым

РБК15:52
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 21:49, Ашберн
Футбол

Комличенко и Филипп не помогут «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Пресс-служба московского "Динамо" сообщила, что два игрока команды точно пропустят ближайший матч 23-го тура РПЛ против "Краснодара".
Sport.ru 07:58
Общество

Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
РБК 10:54
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Происшествия

На Ленинском проспекте в Москве мужчина стрелял в полицейских

В Москве мужчина открыл огонь по полицейским, которые остановили его для проверки автомобиля, сообщает АГН «Москва».
Собеседник 10:40
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о полученных актером травмах в ДТП

ФАН 05:22
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Футбол

«Шинник» получил лицензию на участие в новом сезоне ФНЛ

Ярославский «Шинник» получил лицензию на участие в новом сезоне ФНЛ. Необходимые документы руководство «волжан» предоставило через интернет.
Первый Ярославский 11:53
Общество

С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку

Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди

Газета.Ru 09:11
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Экономика

Банкам в России запретили взимать комиссию за денежные переводы

С 14 июня российским банкам запрещено взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
АБН вчера в 01:26
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Экономика

ТПП предложила ввести налоговый вычет за внутренние авиаперелеты

«Условия предоставления вычета предлагаем установить следующие: в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ; перелет осуществлен только гражданином РФ; перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков»,— говорится в письме (имеется в распоряжение «РИА Новости»).
Коммерсантъ 21:43
Общество

Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже гражданина США и ряда других стран Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против РФ.
Известия 04:40
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Общество

Уровень безработицы в Монголии вырос на 10,6%

Количество зарегистрированных безработных в январе-мае 2020 года увеличилось на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ИА АРД вчера в 21:06
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Космос

Дайджест научно-популярных мероприятий 15.06—21.06

Вселенная Научно-популярное шоу «Книгорубка» Зачем смотреть: узнать, как возникла и развивалась Вселенная, что такое большой взрыв и инфляция Вселенной, почему разбегаются галактики, каковы размеры Вселенной, как эволюционируют звезды, как устроены черные дыры, сверхновые, квазары и другие необычные космические объекты.
Индикатор 02:24
Футбол

В «Спартаке» пока не планируют возвращать Гулиева из второй команды

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что пока не намерен возвращать в основную команду полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в «Спартак-2».
RT на русском 15:28
Культура

Актёр дубляжа мультфильма отреагировал на «каминг-аут» Губки Боба

Народный артист России Иван Агапов, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», отреагировал на «каминг-аут» главного героя мультсериала.
News.ru вчера в 12:38
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Политика

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
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Шоу-бизнес

Барбра Стрейзанд подарила дочери Флойда акции Disney

Американская певица Барбра Стрейзанд подарила акции компании The Walt Disney Company шестилетней дочери Джорджа Флойда, который умер после задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) в конце мая.
ТАСС 07:04
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Происшествия

Пилот упавшего в Северном море американского F-15 погиб

РИА Новости 13:30
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Хоккей

Овечкин заявил о нехватке русской культуры в США

NewInform 21:34
Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
RT на русском 10:41
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Политика

Трамп пообещал сократить число военных в Германии до 25 тыс. человек

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты сократят численность своих войск в Германии до 25 тыс. человек.
Коммерсантъ 18:58
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Политика

Путин ответил на критику со стороны КПРФ по поправкам к Конституции

Москва, 14 июня 2020, 16:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин ответил на критику со стороны КПРФ по поводу голосования по поправкам к Конституции страны.
REGNUM вчера в 09:20
8,5K
Фигурное катание

Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

РИА Новости 14:47
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Общество

В 13 российских городах парад Победы отменили из-за коронавируса

Lenta.ru 17:25
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Общество

«Росатом» считает нецелесообразным покупку «Морского старта»

В "Росатоме" считают нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт", передает РИА "Новости" со ссылкой на материалы "Росатома".
Газета.Ru 20:16
Экономика

В Алтайском крае более 1 млрд рублей потратят на выравнивание зарплат

Резервный фонд региона увеличится за счет средств из федерального бюджета, а также благодаря неразыгранным торгам по капвложениям В Алтайском крае более 2 млрд рублей из краевой казны перераспределят на повышение зарплат и выравнивание бюджетов городов и районов.
Толк 09:52
Авто

2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

Evo-rus.com 13 июня в 09:32
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Происшествия

В Иркутске директора строительной компании осудят за сокрытие денег

Следователи полагают, что с 2014 по 2018 годы компания «Альп-Пром» фактически занималось строительством жилых и нежилых зданий.
АиФ Иркутск 05:23
Политика

Депутат оценил ролик о десантнике-гее с Киркоровым

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценилвидеоролик, где певец Филипп Киркоров изображает десантника-гея, записывающего видеообращение своему сослуживцу.
Lenta.ru 19:51
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Происшествия

В Солнечном ребенок выпал с балкона 8 этажа и разбился насмерть

В Солнечном разбился насмерть ребенок, который упал с переходного балкона на 8 этаже. Страшную историю рассказали в паблике микрорайона.
Московский Комсомолец 21:28
Политика

Грызлов рассказал об отношении Украины к Минским соглашениям

Делегация Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР) заявила, что не считает себя связанной какими-либо обязательствами, относящимися к Минским соглашениям.
Известия 13:00
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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