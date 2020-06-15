Происшествия
Российская газетаТеатр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым. В нем отмечается, что молчание коллектива по поводу произошедшего вызвано шоком и попыткой осмыслить случившееся.
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Лучше бы они продолжали молчать.
— Владимир Соловьев, российский журналистРИА Новости 20:23
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