Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаТеатр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым. В нем отмечается, что молчание коллектива по поводу произошедшего вызвано шоком и попыткой осмыслить случившееся.
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Шукшина и Соловьев высказались о пьяном ДТП Ефремова

Газета.Ru03:20

Коллектив театра «Современник» прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил Ефремов

Znak.comвчера в 16:12

Соловьев подверг критике заявление «Современника» по ситуации с Ефремовым

Московский Комсомолецвчера в 22:36

Соловьев осудил «Современник» за заявление в поддержку Ефремова

РИА Новостивчера в 20:23

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

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Театр «Современник» опубликовал официальное заявление в связи с ДТП Михаила Ефремова

ТАССвчера в 15:53

«Современник» объяснил молчание по поводу аварии с Ефремовым

РБКвчера в 15:52
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:48, Ашберн
Политика

В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США

Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Российская газета 06:00
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Общество

Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Игры

The Last of Us работает на РС почти так же хорошо, как на PS4 Pro благодаря эмулятору

Городской портал Новый Нижний 02:00
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Экономика

Жители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
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Происшествия

Адвокат семьи погибшего: Ефремов может получить 5-7 лет условно

Ruposters.ru 06:15
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Политика

КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей

Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости 04:58
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Музыка

Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции российской группы Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas.
Lenta.ru 02:48
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
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Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
3
Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
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Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
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Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

"Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков", — сказала Боня, пояснив, что если работа стоит десять тысяч, то столько и нужно за нее получать.
РИА Новости 05:36
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Политика

Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с президентом

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, ее сроки были сдвинуты.
Известия 06:23
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Здоровье

В алтайском онкодиспансере полностью сняли карантин по корнавирусу

Все ранее закрытые отделения краевого онкологического диспансера возобновили плановую госпитализацию пациентов с 15 июня.
АМИТЕЛ 06:29
Общество

В Госдуму внесли законопроект о регулировании «удаленки»

Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
РИА Новости 05:02
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

В России вводится новое денежное пособие.
ФедералПресс 04:14
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Политика

Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Зарифом

Указывается, что ожидаемыми темами переговоров глав МИД России и Ирана станут двусторонние отношения стран, совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), региональная ситуация, с акцентом на Сирию, а также возможность проведения саммита в астанинском формате, который ранее был отложен в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:51
Энергетика

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

В первом квартале 2020 года «Газпром» официально прекратил поставки газа в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), так как не записал их на счет «Нафтогаза Украины».
Lenta.ru 02:08
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Шоу-бизнес

Муж покойной Норкиной показал, что купила жена незадолго до смерти

iReactor 05:15
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Гаджеты

Представлен производительный смартфон HTC U20 5G

Тайваньская компания HTC довольно неожиданно представила смартфон HTC U20 5G, который стал её первой моделью с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
Megaobzor.com 05:56
Общество

Европа не откроет границы для россиян в июле, считают туроператоры

Отказ Евросоюза отменить для россиян ограничения на въезд, вероятно, связан с большим количеством новых случаев заражения COVID-19 в нашей стране.
RuNews24.ru вчера в 04:33
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Общество

Карантин по коронавирусу снят в Выксе

Карантин по коронавирусу, введенный 2 мая, снят в г. Выкса Нижегородской области с 16 июня 2020 года.
Нижний сейчас 06:08
Экономика

Мишустин утвердил снижение размера взносов для туроператоров

Правительство России уменьшило размер взноса, который туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, должны платить в фонды персональной ответственности.
Коммерсантъ 02:45
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Происшествия

Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских

Интерфакс вчера в 11:41
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Армия и оружие

Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем

В мае Индия и Китай перебросили в Ладакх подразделения после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5—6 мая.
RT на русском 04:56
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Происшествия

Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко

Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM вчера в 15:01
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Газета.Ru 06:29
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Шоу-бизнес

Жена Кокорина показала откровенное фото

Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала фото в золотом бикини.
Рамблер вчера в 14:13
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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