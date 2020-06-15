Происшествия
BFM.ruТеатр «Современник» выступил с заявлением по делу Ефремова
Театр «Современник» выступил с заявлением по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Артисты выразили соболезнования семье погибшего в ДТП и пожелали стойкости родным Ефремова в этой ситуации. При этом коллектив театра призвал «не впадать в крайность осуждения».
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Энергетика
В ОАЭ назвали мечтой рост цен на нефть свыше $40
Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи назвал мечтой рост цен на нефть свыше $40 за баррель после заключения сделки ОПЕК+.
РБК 19:59
Культура
У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище
Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит 17:03
Здоровье
В Тюменской области зафиксировано три новых очага коронавируса
В Тюменской области регистрируется три новых очага групповой заболеваемости COVID-19.
NewsProm.Ru 07:44
Музыка
Оркестр MusicAeterna поборется за международную премию Gramophone
Оркестр Теодора Курентзиса MusicAeterna номинировали на премию Gramophone Classical Music Awards в категории «Оркестр года — 2020».
Культуромания 14:29
Общество
Все российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц
Все 43 тысячи российских школ оборудуют камерами с функцией распознавания лиц, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников госзакупок.
Дождь 13:51
Происшествия
Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив
Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, оказался жив.
Lenta.ru 12:21
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК 17:50
Общество
Плющенко резко ответил на критику Навального
RT на русском 16:37
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Политика
Иностранцы в России смогут продлить сроки пребывания
Иностранные граждане, у которых истек срок пребывания на территории РФ во время пандемии коронавируса, с 15 июня смогут обратиться в правоохранительные органы для продления документов.
Накануне.Ru вчера в 20:41
Здоровье
Московские врачи осмотрели полевой госпиталь ВВО в Чите
Военные медики Восточного военного округа (ВВО) обменялись опытом по лечению больных коронавирусной инфекцией с врачами из Москвы.
ТК Звезда вчера в 22:01
Авто
Представили кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Автопроизводитель Nissan официально представила новый Nissan X-Trail.
32CARS.ru 15:46
Политика
Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника
Арест выходца из Ингушетии связали с оскорбительным высказыванием в адрес президента России Скандальную пресс-конференцию провел в Тбилиси генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия.
Коммерсантъ 16:20
Общество
Более 10 городов России решили отменить парад Победы
Власти 13 российских городов решили отказаться от проведения 24 июня парада в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 18:02
Происшествия
На Сахалине установлен подозреваемый в незаконной переработке и сбыте камчатского краба
МВД медиа 08:28
Кино
Чулпан Хаматова сыграет в триллере об анонимных интернет-угрозах
Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова сыграют в триллере «Они» об успешных женщинах, подвергающихся преследованиям и шантажу в интернете.
БИЗНЕС Online 07:59
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:47
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой
В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
РБК 04:28
Футбол
Тедеско прокомментировал итоги матча с «Динамо»
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги товарищеского матча со столичным "Динамо", передает Sport24.
Газета.Ru 16:39
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Экономика
В России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30
Общество
Жириновский предложил ввести в РФ стандарт уровня зарплат
Глава ЛДПР Владимир Жириновский представил инициативу о фиксации на законодательном уровне единого стандарта по зарплатам.
Дни24 вчера в 01:46
Фигурное катание
Туктамышева ответила на критику своих откровенных снимков
I have even got hot A post shared by Elizaveta Tuktamysheva (@ liza_tuktik) on Jun 15, 2020 at 6:28am PDT Ранее Туктамышева выразила готовность раздеться для мужского журнала, отметив, что съёмку можно сделать красивой, а не пошлой.
Metaratings 12:56
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия 11:26
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 12:45