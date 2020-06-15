Происшествия

BFM.ruBFM.ruТеатр «Современник» выступил с заявлением по делу Ефремова

Театр «Современник» выступил с заявлением по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Артисты выразили соболезнования семье погибшего в ДТП и пожелали стойкости родным Ефремова в этой ситуации. При этом коллектив театра призвал «не впадать в крайность осуждения».
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Соловьёв высказался о заявлении «Современника» в защиту Ефремова

News.ru19:32

«Современник» призвал к милосердию после ДТП с участием Ефремова

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«Современник» объяснил молчание по поводу аварии с Ефремовым

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«Современник» воззвал к великодушию после ДТП с Ефремовым

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Театр «Современник» опубликовал официальное заявление в связи с ДТП Михаила Ефремова

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«Современник» призвал к великодушию в ситуации с Ефремовым

Московский Комсомолец15:53

В театре «Современник» призвали к великодушию в ситуации с Ефремовым

РИА Новости16:07
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В ОАЭ назвали мечтой рост цен на нефть свыше $40

Министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи назвал мечтой рост цен на нефть свыше $40 за баррель после заключения сделки ОПЕК+.
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У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище

Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
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В Тюменской области зафиксировано три новых очага коронавируса

В Тюменской области регистрируется три новых очага групповой заболеваемости COVID-19.
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Оркестр Теодора Курентзиса MusicAeterna номинировали на премию Gramophone Classical Music Awards в категории «Оркестр года — 2020».
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Все российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц

Все 43 тысячи российских школ оборудуют камерами с функцией распознавания лиц, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников госзакупок.
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Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, оказался жив.
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Адвокат Ефремова рассказал о «тяжелом состоянии» актера после ДТП

Мойка78 20:05
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Общество

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
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Общество

Плющенко резко ответил на критику Навального

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Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
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Политика

Иностранцы в России смогут продлить сроки пребывания

Иностранные граждане, у которых истек срок пребывания на территории РФ во время пандемии коронавируса, с 15 июня смогут обратиться в правоохранительные органы для продления документов.
Накануне.Ru вчера в 20:41
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Московские врачи осмотрели полевой госпиталь ВВО в Чите

Военные медики Восточного военного округа (ВВО) обменялись опытом по лечению больных коронавирусной инфекцией с врачами из Москвы.
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Представили кроссовер Nissan X-Trail нового поколения

Автопроизводитель Nissan официально представила новый Nissan X-Trail.
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Овечкин рассказал, как он изменился за 15 лет жизни в Америке

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Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника

Арест выходца из Ингушетии связали с оскорбительным высказыванием в адрес президента России Скандальную пресс-конференцию провел в Тбилиси генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия.
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Общество

Более 10 городов России решили отменить парад Победы

Власти 13 российских городов решили отказаться от проведения 24 июня парада в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
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На Сахалине установлен подозреваемый в незаконной переработке и сбыте камчатского краба

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Чулпан Хаматова сыграет в триллере об анонимных интернет-угрозах

Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова сыграют в триллере «Они» об успешных женщинах, подвергающихся преследованиям и шантажу в интернете.
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КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:47
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Общество

Правительство России расширило меры поддержки безработных

Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
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ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

В Волгограде задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
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Футбол

Тедеско прокомментировал итоги матча с «Динамо»

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги товарищеского матча со столичным "Динамо", передает Sport24.
Газета.Ru 16:39
Происшествия

Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко

Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Экономика

В России утверждена программа развития угольной промышленности

В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года.
BFM.ru вчера в 07:30
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Общество

Жириновский предложил ввести в РФ стандарт уровня зарплат

Глава ЛДПР Владимир Жириновский представил инициативу о фиксации на законодательном уровне единого стандарта по зарплатам.
Дни24 вчера в 01:46
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Туктамышева ответила на критику своих откровенных снимков

I have even got hot A post shared by Elizaveta Tuktamysheva (@ liza_tuktik) on Jun 15, 2020 at 6:28am PDT Ранее Туктамышева выразила готовность раздеться для мужского журнала, отметив, что съёмку можно сделать красивой, а не пошлой.
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Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
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Политика

В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану

Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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