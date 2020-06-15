Театр «Современник» выступил с заявлением по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Артисты выразили соболезнования семье погибшего в ДТП и пожелали стойкости родным Ефремова в этой ситуации. При этом коллектив театра призвал «не впадать в крайность осуждения».

Театр «Современник» выступил с заявлением по делу Ефремова

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