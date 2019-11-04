Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuТеатр Вахтангова прервал спектакль из-за болезни Ланового

Спектакль с участием Василия Ланового "Последние луны" был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает "Рен ТВ" со ссылкой на сообщения зрителей спектакля. Представители Ланового и театра имени Вахтангова пока не прокомментировали сообщения.
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Стало известно о состоянии прервавшего спектакль Ланового

Легендарному советскому и российскому актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля "Последние луны" в театре им. Вахтангова. Ранее зрители в соцсетях сообщили, что из-за состояния 85-летнего актера постановка была прервана.
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Василий Лановой
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, мастер художественного слова, общественный деятель, театральный педагог. С 1957 года - артист Государственного академического театра им. Е. Вахтангова.
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