Легендарному советскому и российскому актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля "Последние луны" в театре им. Вахтангова. Ранее зрители в соцсетях сообщили, что из-за состояния 85-летнего актера постановка была прервана.

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Спектакль с участием Василия Ланового "Последние луны" был прерван из-за плохого самочувствия артиста, передает "Рен ТВ" со ссылкой на сообщения зрителей спектакля. Представители Ланового и театра имени Вахтангова пока не прокомментировали сообщения.

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