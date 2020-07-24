Общество
RT на русскомРоспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров. Так, ведомство рекомендует исключить в театрах спектакли с массовыми и хоровыми сценами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответсвующий документ.
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Кино
Новые «Звёздные войны» и «Аватары» были перенесены на год
OvideO.ru 12:46
Авто
Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou
Новый вседорожник Haval под названием Haval DaGou "Большая собака" презентовали на автосалоне в Чэнду, который накануне распахнул свои двери.
Новые автомобили 12:18
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии
Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле в пятницу, 24 июля.
Известия 08:41
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвы 11:28
Политика
ЕС обволакивает и переваривает Польшу
Итоги недавнего саммита Европейского совета — соглашения по поводу бюджета ЕС, многолетнего финансового плана и фонда восстановления — правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) записывает на свой счет.
REGNUM 06:21
Здоровье
В Волгоградской области решено продлить ограничения из-за коронавируса
Уточняется, что срок действия существующих ограничений должен был истечь на следующей неделе, но сегодня принято решение об их продлении.
Волгоградская правда 07:19
Общество
Два памятника Христофору Колумбу демонтировали в Чикаго
Телеканал 360° 12:32
Происшествия
Фигурант дела «Нового величия» обвинил оперативников в изнасиловании
Фигурант дела «Нового величия», которое рассматривает сейчас Люблинский районный суд Москвы, опубликовал рассказ о своем задержании.
Инфо24 09:05
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о своем диагнозе
Телеведущая рассказывает, что перед сном начинает «ковыряться в Интернете», видит ссылку на какую-нибудь рекламу, а дальше – «как в тумане»: ее совершенно не интересует «размер, качество и надобность всего этого кошмара».
7Дней.ру 13:00
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
28-летняя Ксения Сябитова – дочка самой известной телесвахи страны Розы Сябитовой вышла замуж за 33-летнего инженера Максима Шевченко.
Live24 вчера в 01:30
Космос
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды
Российская газета вчера в 04:40
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов
Газета утверждает, что проведенная с помощью системы быстрых платежей (СБП) выборочная проверка показала, что номера телефонов из фрагмента базы действительно используются людьми, имена, отчества и первые буквы фамилий которых совпадают с указанными в той же базе.
РБК 12:40
Наука
Ученые выяснили, что водоросли помогают от коронавируса лучше лекарств
Американские и корейские ученые выяснили, что гепарин, входящий в состав морских водорослей блокирует новый коронавирус лучше, чем ремдесивир — главный препарат от COVID-19, применяемый в США.
РИА Новости 11:11
Футбол
«Рубин» не продаст Кварацхелию другим клубам РПЛ
Казанский "Рубин" не продаст грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию другим клубам Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 11:59
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Известия вчера в 22:56
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости 09:58
Политика
МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая
Россия рассматривает призыв госсекретаря Майка Помпео создать коалицию против Китая как попытку "вбить клин" между Москвой и Пекином, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:19
Музыка
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет
Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском 12:45
Политика
Не допущенный к выборам в Белоруссии Цепкало уехал в Россию
Оппозиционер Валерий Цепкало, собиравшийся участвовать в президентских выборах в Белоруссии, покинул стран.
BFM.ru 07:51
Общество
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11