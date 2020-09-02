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Театры, кинотеатры и фуд-корты откроются в Петербурге с 12 сентября

Театры, кинотеатры и фуд-корты возобновят работу в Санкт-Петербурге с 12 сентября. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Сообщение опубликовано в среду, 2 сентября, на официальном сайте администрации города.В источнике
С чего всё началось
«Организовать допуск посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил», — говорится в постановлении
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RT на русском08:25
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Фонтанка.Ру

Смольный разрешил работать театрам, кинотеатрам и фуд-кортам и проводить массовые мероприятия 18+

Фонтанка.Ру03:23
Петербургский дневник

В Петербурге с 12 сентября заработают театры, кинотеатры и фуд-корты

Петербургский дневник03:49
78.ru

Беглов снял запрет на работу кинотеатров и фуд-кортов с 12 сентября

78.ru03:47
Невские Новости

Петербургские кинотеатры компенсируют убытки минимум через полтора года

Невские Новости06:49
КП - Санкт-Петербург

Открытие кинотеатров и фудкортов в Санкт-Петербурге 12 сентября 2020 года: Детей до 18 лет пустят только со взрослыми

КП - Санкт-Петербург03:22
Piter.tv

В Петербурге откроются кинотеатры и фудкорты в ТЦ

Piter.tv03:10
Телеканал Санкт-Петербург

В Петербурге с 12 сентября откроются фуд-корты и кинотеатры

Телеканал Санкт-Петербург03:03

Песков сообщил, что Путин не получал письмо по поводу фильма о Цое

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ФАН06:09

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ТАСС05:47

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Интерфакс03:32
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