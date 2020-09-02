Театры, кинотеатры и фуд-корты откроются в Петербурге с 12 сентября
Смотрите также
Умерла актриса из фильма «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова
Украина вышла из еще трех соглашений в рамках СНГ
Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо
Лавров анонсировал скорую встречу Путина с Лукашенко
Подозреваемого в убийстве жены в подмосковном детском саду задержали
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
В Минске более 100 женщин выстроились в цепь солидарности
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
Прокуратура ФРГ отказалась признавать дело Навального «особым случаем»
В Венеции стартует 77-й международный кинофестиваль
Песков сообщил, что Путин не получал письмо по поводу фильма о Цое
В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски
Звезда «Холопа» Саша Бортич впервые показала сына
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Певица Валерия показала видео с роскошной свадьбы 21-летнего сына
Россия снизит добычу нефти и газа в 2020 году на 10%
Акции «Детского мира» утром снизились после SPO
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала о результатах вскрытия
Кинотеатры и ТЦ в Петербурге могут открыть 12 сентября
Около 25% участников исследования вакцины «Спутник V» получат плацебо
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
В Казани начальник отдела полиции открыл стрельбу по подчиненным
Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Пятерым бывшим полицейским ужесточили обвинение по делу Ивана Голунова
Россия снизит добычу нефти и газа в 2020 году на 10%
Театры, кинотеатры и фуд-корты возобновят работу в Санкт-Петербурге с 12 сентября. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Сообщение опубликовано в среду, 2 сентября, на официальном сайте администрации города.В источнике
С чего всё началось
«Организовать допуск посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил», — говорится в постановлении
.
Подробнее о событии