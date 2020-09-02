Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.