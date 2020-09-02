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Известия

Театры, кинотеатры и фуд-корты откроются в Петербурге с 12 сентября

Театры, кинотеатры и фуд-корты возобновят работу в Санкт-Петербурге с 12 сентября. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Сообщение опубликовано в среду, 2 сентября, на официальном сайте администрации города.В источнике
С чего всё началось
Как уточнили в пресс-службе Смольного
, с 12 сентября в городе заработают кинотеатры и будет снят запрет на проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий для совершеннолетних граждан в помещениях.
Life.ru06:46
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Невские Новости

Петербургские кинотеатры компенсируют убытки минимум через полтора года

Невские Новости06:49
КП - Санкт-Петербург

Открытие кинотеатров и фудкортов в Санкт-Петербурге 12 сентября 2020 года: Детей до 18 лет пустят только со взрослыми

КП - Санкт-Петербург03:22
78.ru

Беглов снял запрет на работу кинотеатров и фуд-кортов с 12 сентября

78.ru03:47
Фонтанка.Ру

Смольный разрешил работать театрам, кинотеатрам и фуд-кортам и проводить массовые мероприятия 18+

Фонтанка.Ру03:23
Петербургский дневник

В Петербурге с 12 сентября заработают театры, кинотеатры и фуд-корты

Петербургский дневник03:49
Piter.tv

В Петербурге откроются кинотеатры и фудкорты в ТЦ

Piter.tv03:10
Телеканал Санкт-Петербург

В Петербурге с 12 сентября откроются фуд-корты и кинотеатры

Телеканал Санкт-Петербург03:03

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей
REGNUM01:27
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Генпрокуратура России запросила результаты анализов Навального

Генпрокуратура просит германскую сторону на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи предоставить результаты анализов на яды, наркотики, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы, а также данные о лечении Навального.
ИА Красная Веснавчера в 15:42
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Мишустин: Все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

"Все социальные обязательства были выполнены в полном объеме, экономика и люди получили существенную дополнительную помощь", - заявил он на заседании кабмина при рассмотрении отчета об исполнении федерального бюджета в первом полугодии.
Российская газета05:39
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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