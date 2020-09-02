Театры, кинотеатры и фуд-корты откроются в Петербурге с 12 сентября
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Театры, кинотеатры и фуд-корты откроются в Петербурге с 12 сентября
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Театры, кинотеатры и фуд-корты возобновят работу в Санкт-Петербурге с 12 сентября. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Сообщение опубликовано в среду, 2 сентября, на официальном сайте администрации города.В источнике
С чего всё началось
Как уточнили в пресс-службе Смольного
, с 12 сентября в городе заработают кинотеатры и будет снят запрет на проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий для совершеннолетних граждан в помещениях.
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