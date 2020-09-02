Театры, кинотеатры и фуд-корты откроются в Петербурге с 12 сентября

В отношении детей запрет продолжает действовать до 20 сентября. Запрет не распространяется на посещение детьми зрелищных и культурных мероприятий, которые проводятся кинотеатрами и театрами, если их сопровождают родители, попечители или опекуны.