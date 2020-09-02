Театры, кинотеатры и фуд-корты откроются в Петербурге с 12 сентября
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В отношении детей запрет продолжает действовать до 20 сентября. Запрет не распространяется на посещение детьми зрелищных и культурных мероприятий, которые проводятся кинотеатрами и театрами, если их сопровождают родители, попечители или опекуны.В источнике
С чего всё началось
«Организовать допуск посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил», — говорится в постановлении
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