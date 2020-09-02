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Evo-rus.com
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Театры, кинотеатры и фуд-корты откроются в Петербурге с 12 сентября

В отношении детей запрет продолжает действовать до 20 сентября. Запрет не распространяется на посещение детьми зрелищных и культурных мероприятий, которые проводятся кинотеатрами и театрами, если их сопровождают родители, попечители или опекуны.В источнике
С чего всё началось
«Организовать допуск посетителей в театры, иные организации исполнительских искусств, организации, осуществляющие публичную демонстрацию фильмов, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил», — говорится в постановлении
.
RT на русском08:25
Подробнее о событии
Петербургский дневник

Главное за день в Петербурге, 2 сентября: скорое открытие кинотеатров, цены на проезд и смерть солиста «Ласкового мая»

Петербургский дневник14:29
Телеканал Санкт-Петербург

В Петербурге с 12 сентября откроются фуд-корты и кинотеатры

Телеканал Санкт-Петербург03:03
Невские Новости

Что еще разрешат в Петербурге вместе с открытием кинотеатров и фуд-кортов

Невские Новости08:27
78.ru

Беглов снял запрет на работу кинотеатров и фуд-кортов с 12 сентября

78.ru03:47
Фонтанка.Ру

Смольный разрешил работать театрам, кинотеатрам и фуд-кортам и проводить массовые мероприятия 18+

Фонтанка.Ру03:23
КП - Санкт-Петербург

Открытие кинотеатров и фудкортов в Санкт-Петербурге 12 сентября 2020 года: Детей до 18 лет пустят только со взрослыми

КП - Санкт-Петербург03:22
Мойка78

Петербургские кинотеатры не составили расписание к открытию 12 сентября

Мойка7808:46

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони
Газета.Ru13:10
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В ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии и 6 пропавших без вести

Эксперты ООН сообщили о том, что им известно о 450 случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Белоруссии участниками протестов, начавшихся после президентских выборов 9 августа.
Городовойвчера в 11:34
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«Зеленые» потребовали остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от правительства страны свернуть строительство газопровода «Северный поток-2» из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
РБК14:50

В федеральной прокуратуре ФРГ прокомментировали ситуацию с Навальным

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определённого лица или было ли оно связано с определённым вопросом», — отмечается в ответе ведомства на запрос, проводит ли оно в настоящее время какие-либо проверки по делу Навального.
RT на русском03:42
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Представлен смартфон ZTE Axon 20 5G со спрятанной под экран камерой

Китайская компания ZTE, являющаяся вторым по величине производителем телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в стране, представила свой первый смартфон, фронтальная камера которого спрятана под экраном – Axon 20 5G.
RuNews24.ru05:49
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