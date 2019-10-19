Футбол

Sport.ruSport.ruГлава Примеры призвал исключить из еврокубков «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

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Последние новости Лиги чемпионов Ранее "Манчестер Сити" и "ПСЖ" уже неоднократно обвиняли в нарушениях правил. Тем не менее, пока клубы отделывались штрафами. При этом, как считают многие эксперты, эти клубы используют подставные компании, чтобы обходить правила.
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«Манчестер Сити» и ПСЖ должны быть исключены из еврокубков»

Известия17:01

Тебас призвал исключить «Манчестер Сити» и «ПСЖ» из еврокубков

Чемпионат18:05

Глава Примеры призвал исключить из еврокубков «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Sport.ru18:14

Президент Ла Лиги призвал исключить «Манчестер Сити» и «ПСЖ» из еврокубков

Газета.Ru18:00
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
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