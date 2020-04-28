Глава ла лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение о досрочном завершении чемпионата Франции в связи с пандемией коронавируса. Массовые мероприятия в стране отменены до сентября. В Испании 4 мая возобновятся тренировки.

Тебас считает, что во Франции поспешили с завершением сезона

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