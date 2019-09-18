Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.

Политика В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова» Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".

Армия и оружие В США начали сборку первого лётного образца бомбардировщика В-21 Корпорация не сообщает, когда летный образец будет готов к испытаниям, но ранее заявлялось, что первый полет В-21 намечен на декабрь 2021 года, когда бомбардировщик перелетит с завода на авиабазу ВВС США "Эдвардс", расположенную в 35 км от аэродрома предприятия.

Политика Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в сознании Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.

Здоровье Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

Шоу-бизнес Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

Экономика Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.

Наука Ученые рассказали об опасности зубных имплантатов Ученые Сибирского федерального университета и ФГБНУ КНЦ СО РАН Института медицинских проблем Севера сообщили, что зубные имплантаты опасны для здоровья человека.

Армия и оружие В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.

Происшествия Опубликовано видео задержания браконьеров в Японском море Российские пограничники задержали две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством в Японском море.

Футбол Дмитрий Тарасов стал игроком московского «Динамо» Совсем недавно Дмитрий Тарасов был безработным футболистом, который восстанавливался после травмы и проведенной после нее операции.

Общество В России с 1 октября изменятся правила ухода в отпуск Если гражданин РФ примет в отпуске решение уйти с работы, то заявление об этом он также может направить по электронной почте.

Общество Сообщество «Диссернет» составило список худших ректоров России Возглавил список член Высшей аттестационной комиссии, руководитель Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.

Здоровье В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.

Общество Останки сотен россиян ошибочно вывозили в Японию долгие годы Отмечается, что в Токио считали, что вывозят с российской территории останки военнопленных Японии, которые погибли во времена Второй мировой войны.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Армия и оружие В США нашли у России танк мощнее «Арматы» Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

Политика Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета не исключает того, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.