Совсем недавно... стало понятно, что это иной патогенез, что это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее.

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости. По словам Поповой, эта связь была выявлена совсем недавно.

Общество Главные новости за выходные 30–31 мая Ракета Falcon 9 вывела Crew Dragon в космос 30 мая, а 31 корабль пристыковался к Международной космической станции.

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,6K

Здоровье Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы Медики сообщали о невыплатах положенных надбавок, а также ошибках руководства медицинского учреждения, повлекших заболевания и даже смерти сотрудников. 1

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 1,3K

Политика Путин объявил День Парада 24 июня нерабочим Президент подписал указ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта 24 июня. Это день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты. 3,3K

Политика Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза. 449

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,3K

Авто Украинский автобус Torsus Praetorian награжден за дизайн и инновации Полноприводные автобусы Torsus Praetorian престижные награды получили от немецких журналистов, которые высоко оценили не только инновации, применяемые в автобусах, но также и дизайн. 9

Энергетика Алжир предложил провести встречу ОПЕК+ на следующей неделе Первая министерская встреча ОПЕК+ после вступления в силу новой сделки по сокращению добычи может состояться уже на следующей неделе, по просьбе председательствующего в этом году в организации министра энергетики Алжира конференцию с 9-10 июня могут перенести на 4 июня.

Политика Посольство России направило ноту протеста в Госдеп Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе. 94

Общество В России число носителей коронавируса превысило 400 тысяч Москва, 31 мая 2020, 12:11 — REGNUM В России число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 400 тысяч, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.