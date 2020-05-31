Коронавирус
Lenta.ruТечение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости. По словам Поповой, эта связь была выявлена совсем недавно.
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Совсем недавно... стало понятно, что это иной патогенез, что это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее.
— Анна Попова, российский политикВзгляд.ру 13:16
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