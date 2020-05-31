Совсем недавно... стало понятно, что это иной патогенез, что это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее.

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости. По словам Поповой, эта связь была выявлена совсем недавно.

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