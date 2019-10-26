Футбол
ТАСС СпортТедеско: Джикия точно сыграет в матче против «Локомотива»
Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия примет участие в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.
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Тедеско на позитиве и спор Джикии с Шюррле. Яркие фото с тренировки «Спартака»
Чемпионатвчера в 13:04
«Таблица никогда не врет. Но „Локомотив“ мы не боимся». Тедеско готов к дерби
Sport24.ruвчера в 08:30
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Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru 25 октября в 08:28
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Зеленский оценил встречу с добровольцами в Донбассе
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В Брянске появилось фото зверски убившего мать мужчины
Городской телеканал (Брянск) вчера в 23:24
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Кадыров подчеркнул, что необходимо полностью очистить Сирию от боевиков ИГ.
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Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
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Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Российская газета 25 октября в 23:21
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В Москве неизвестный ранил ножом в грудь посетителя торговом комплексе "Савеловский".
РИА Новости 03:26
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Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком
REGNUM вчера в 12:46
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Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Известия 01:02
Общество
Почти половина россиян не желает давать деньги в долг
Россиян, которым всегда вовремя возвращают взятые в долг деньги, совсем немного, лишь 7,5 %. Остальные 5,5 % действуют решительно, они возвращают свои деньги либо сами, либо при помощи государства или нанимают специально обученных людей.
ФедералПресс 02:57
Футбол
Калиниченко: фанаты «Спартака» взыскательны и агрессивны в последние годы
Болельщики московского "Спартака" всегда будут требовать от команды хорошую игру и результат, в последние годы поклонники "красно-белых" агрессивно настроены ко всему, считает бывший полузащитник футбольного клуба Максим Калиниченко.
РИА Новости вчера в 13:14
Хоккей
«Каролина» обыграла «Чикаго», у Андрея Свечникова дубль
Чемпионат вчера в 15:24
Недвижимость
Вторичный рынок пополнился спросом
В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.
Коммерсантъ 03:24
Экономика
90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
"Черный четверг" стал началом мирового экономического кризиса (1929–1933), получившего название Великая депрессия.
Газета.Ru 24 октября в 01:21
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Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Вечерняя Москва 25 октября в 05:01
Политика
Белый дом: Трамп сделает «важное заявление» в воскресенье
"Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья мск) в Белом доме", - говорится в сообщении.
РЕН ТВ 00:02
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
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Максим Галкин поделился фото Пугачевой в женственном образе
Примадонна поразила поклонников неожиданным женственным образом.
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Происшествия
Возобновлены поиски пропавшего самолета в Пермском крае
В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 25 октября в 03:36
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В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 25 октября в 08:09
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«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту
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17-летняя россиянка вошла в топ-10 конкурса «Мисс Земля-2019»
Юная девушка вошла в топ-10 красавиц со всей планеты. Главный титул «Мисс Земля» достался жительнице Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
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Шоу-бизнес
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 24 октября в 16:00
Политика
В КНДР подозревают США в использовании дружбы Трампа и Ким Чен Ына
Американская сторона использует в своих целях дружбу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Газета.Ru 01:25