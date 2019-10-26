Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия примет участие в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

Тедеско: Джикия точно сыграет в матче против «Локомотива»

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