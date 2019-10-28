Футбол

ЧемпионатЧемпионатТедеско: Кутепов играет потому, что заслуживает этого

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением об игре защитника команды Ильи Кутепова, который вернулся в основной состав.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» отомстил «Локо» за Баринова и шашлык у стадиона. Тедеско — образец адекватности

Sport24.ruвчера в 14:30

Тедеско: Кутепов играет потому, что заслуживает этого

Чемпионат01:30

Тедеско объяснил, почему вернул Кутепова в основной состав

Газета.Ru01:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:54, Вашингтон
Общество

Деятели культуры и общественники выступили в поддержку историка Юрия Дмитриева

Деятели культуры, ученые, журналисты и правозащитники подписали письмо в поддержку историка, главы карельского отделения Мемориала Юрия Дмитриева, который находится под арестом по обвинению в растлении несовершеннолетней.
Znak.com 02:04
Общество

Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Фигурное катание

Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп

Двукратная чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Александра Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю.
Чемпионат вчера в 15:24
Политика

На выборах президента Аргентины побеждает оппозиционер Фернандес

Оппозиционер Фернандес по итогам обработки более 90% голосов увеличивает отрыв и выигрывает выборы президента Аргентины, набирая 47,8%, достаточных для победы в первом туре, сообщает избирательная комиссия.
РИА Новости вчера в 21:30
Футбол

Японский вратарь дважды пропустил с центра поля за полторы минуты

Матч ТВ 01:45
Политика

Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона

Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Коммерсантъ 03:37
Происшествия

В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Политика

Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника

Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Известия вчера в 22:12
Происшествия

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости 02:45
Общество

Умерла «Бурановская бабушка» Наталья Пугачева

Регион online 26 октября в 13:03
Транспорт

СМИ назвали тарифы на проезд по новой трассе М11 Москва — Петербург

"Автодор" работает над сеткой тарифов на проезд на легковом автомобиле по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург.
РИА Новости вчера в 22:43
Происшествия

В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских

Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
РИА Новости вчера в 22:19
Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

Сотрудники полиции нашли пропавшую 26 октября в Томской области семью, сообщает официальный сайт регионального УМВД.
РБК 02:33
Футбол

Назаров сочинил песню в честь победы «Спартака» над «Локомотивом»

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров записал очередную песню в честь победы команды над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России: — Лишь только вечер затеплится синий, Лишь только Понсе забьет первый мяч.
Спорт-Экспресс вчера в 17:25
Происшествия

Массовая авария парализовала движение на Софийской улице

Утром 28 октября на Софийской улице произошла массовая авария. По словам очевидцев, там столкнулись сразу шесть автомобилей.
Piter.tv 02:30
Происшествия

Пропавший подросток из Бердска найден мертвым

Найдено тело пропавшего школьника из Бердска. Информация об этом появилась на странице в социальной сети поискового отряда "Лиза Алерт".
Народные новости вчера в 23:15
Общество

В России удалось остановить разрушение сельской медицины — Скворцова

REGNUM 02:59
Общество

Каждая третья российская семья с детьми не пользуется льготами

В России 35% многодетных семей не пользуются социальными льготами, предусмотренными для них законом.
Газета.Ru 03:09
Политика

«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии

Российская газета вчера в 20:54
Общество

Из поездов в России могут исчезнуть плацкартные вагоны

Радио Sputnik 25 октября в 13:30
Армия и оружие

В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США

«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
RT на русском вчера в 10:20
Спорт

Россия заняла второе место на Всемирных военных играх в Китае

Взгляд.ру 00:52
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился фото Пугачевой в женственном образе

Примадонна поразила поклонников неожиданным женственным образом.
Lisa.ru 26 октября в 07:30
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Политика

США собрались выйти из Договора по открытому небу

Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
Взгляд.ру вчера в 11:07
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Донбасса

"По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией, ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с собственным легальным оружием, вывезли его с территории", - приводят слова Трояна на странице министерства внутренних дел Украины в Facebook.
Газета.Ru 03:02
Происшествия

В Японии арестовали напавших на полицию военных США

Троих военнослужащих США арестовали в Японии за нападение на полицию. Об этом 28 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Известия 03:13
Общество

Мисс Украина объяснила свой ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Мисс Украина — 2019 Маргарита Паша прокомментировала скандал, возникший после интервью, где она нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
News.ru вчера в 09:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кутепов Илья
Российский футболист
Российский футболист, центральный защитник московского «Спартака» и национальной сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное