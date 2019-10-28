Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением об игре защитника команды Ильи Кутепова, который вернулся в основной состав.

Спорт день за днем

Тедеско: Кутепов играет потому, что заслуживает этого

Спорт день за днем

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