Футбол

ЧемпионатЧемпионатТедеско: Кутепов сможет сыграть с «Уралом». Будет ли — другой вопрос

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о том, как он работает с командой в перерыве на матчи сборных.
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«Вы жестко ставите вопрос, игроки нас слышат. Мне это не нравится». Таким злым Тедеско еще не видели

Sport24.ru05:20

Доменико Тедеско: «„Урал“ — команда бойцов»

Матч ТВ04:17

Доменико Тедеско: «Я не актер. Я — итальянец! Без эмоций нет футбола»

Спорт-Экспресс05:05

Тедеско: Кутепов сможет сыграть с «Уралом». Будет ли — другой вопрос

Чемпионат04:13

Доменико Тедеско: «„Урал“ — команда бойцов»

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Тедеско оценил игру Бакаева в составе сборной России

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Тедеско рассказал, как на игроках «Спартака» отразилась пауза в РПЛ

News.ru04:14
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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
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Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.
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Тедеско: не могу ничего плохого сказать про Рассказова и Гулиева

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сказал, что ему нравится игра футболистов Николая Рассказова и Аяза Гулиева, но в состав проходят только лучшие.
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В США пригрозили остановить запуск «Северного потока-2»

Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода.
Lenta.ru вчера в 17:28
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Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушения правил хранения персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
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Вахтер лечебного учреждения в Ленинском районе Челябинска обвиняется в том, что избил 37-летнего пациента, который от полученных травм скончался, вахтер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
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Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
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Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

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Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

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В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Озвучены российские цены нового Hyundai Sonata

Компания Hyundai обнародовала прайс на седан Hyundai Sonata новой генерации для России.
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Группа «Каста» предложила Путину альтернативный гимн России

Известная российская рэп-группа «Каста» сочинила новую версию гимна России.
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В управлении полиции Тюменской области идут обыски

Как сообщил инсайдер, силовики несколько месяцев готовились к обыскам, их начало было отложено на тот момент, когда приказ об увольнении Юрия Алтынова с должности главы УМВД по Тюменской области вслед за президентом Владимиром Путиным подпишет глава ведомства Владимир Колокольцев.
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Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
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Роструд рассказал о возможности продлить новогодние каникулы

Напомним, новогодние каникулы 2019–2020 сократятся на два дня.
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