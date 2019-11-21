Футбол

ЧемпионатЧемпионатТедеско: Кутепов сможет сыграть с «Уралом». Будет ли — другой вопрос

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о том, как он работает с командой в перерыве на матчи сборных.
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Тедеско атакует журналиста, РФС накажет хейтеров Дзюбы, Овечкин снова хочет на Олимпиаду

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Тедеско рассказал, как на игроках «Спартака» отразилась пауза в РПЛ

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что расценивает решение генпрокурора страны Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения как попытку переворота, сообщает ТАСС.
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Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
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В поселке Мосрентген Новомосковского административного округа загорелся жилой дом, на тушение пожара вылетел вертолет.
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Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
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Сегодня Минздрав отложил вступление в силу приказа, который вводил для водителей новые обязательные анализы.
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Пользователи Twitter смогут скрывать ответы на свои публикации

В компании Twitter дали пользователям возможность скрывать ответы других пользователей на твитты.
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Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
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В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей

Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
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Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
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Бывший футболист «Спартака» Кульков перенёс 14-часовую операцию

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Coldplay отказались от гастролей ради экологии

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Сборная России сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал розыгрыша Кубка Дэвиса по теннису, где встретится с командой Сербии.
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Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

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Супруг Лолиты показал, в каких условиях живет с новой возлюбленной

Дмитрий Иванов и Лолита разводятся после девяти лет брака. Супруг пытается наладить отношения с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.
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Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
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Xiaomi представила в Москве новые смартфоны

Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.
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«Рейнджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

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Около 1 тыс. человек собрались в Киеве на годовщину «евромайдана»

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СМИ сообщили о провале сирийской ПВО при отражении израильской атаки

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«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
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Путин в Кремле вручает награды в области культуры, медицины и спорта

В ходе церемонии президент России Владимир Путин вручит ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства.
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Моуринью может пригласить Ибрагимовича в «Тоттенхэм»

В подписании 38-летнего форварда заинтересован новый главный тренер «шпор» Жозе Моуринью, работавший с ним в «Интере» и «МЮ».
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Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

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В 2020 году компания Geely обновит свой модельный ряд в России сразу тремя новыми кроссоверами: SX11, FY11 и обновленным Atlas.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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