Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о том, как он работает с командой в перерыве на матчи сборных.

Тедеско: Кутепов сможет сыграть с «Уралом». Будет ли — другой вопрос

Общество Путин назвал чушью ситуацию с новым порядком медосмотра для водителей Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медицинского осмотра для водителей, который мог бы вызвать рост цен на справки, отметив, что подобные изменение необходимо вводить поэтапно и с умом, передает «РИА Новости».

Политика Нетаньяху назвал предъявленные обвинения попыткой переворота Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что расценивает решение генпрокурора страны Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения как попытку переворота, сообщает ТАСС.

Политика Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».

Политика Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.

Происшествия Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

Гаджеты Xiaomi представила в Москве новые смартфоны Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.

Общество «Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».

Футбол Моуринью может пригласить Ибрагимовича в «Тоттенхэм» В подписании 38-летнего форварда заинтересован новый главный тренер «шпор» Жозе Моуринью, работавший с ним в «Интере» и «МЮ».

Транспорт Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.