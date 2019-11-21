Футбол
ЧемпионатТедеско: Кутепов сможет сыграть с «Уралом». Будет ли — другой вопрос
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о том, как он работает с командой в перерыве на матчи сборных.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 17:17, Ашберн
Политика
Ветеран «АТО»: Путин нам всем надавал по лицу вывернутыми трусами
Возвращение Россией Киеву украинских кораблей, с которых якобы было снято оборудование и даже унитазы — это провокация Москвы перед встречей в «нормандском формате».
Общество
Путин назвал чушью ситуацию с новым порядком медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медицинского осмотра для водителей, который мог бы вызвать рост цен на справки, отметив, что подобные изменение необходимо вводить поэтапно и с умом, передает «РИА Новости».
Политика
Нетаньяху назвал предъявленные обвинения попыткой переворота
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что расценивает решение генпрокурора страны Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения как попытку переворота, сообщает ТАСС.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Происшествия
На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет
В поселке Мосрентген Новомосковского административного округа загорелся жилой дом, на тушение пожара вылетел вертолет.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Здоровье
Анализ пока отменили, но водители стоят в многочасовых очередях
Сегодня Минздрав отложил вступление в силу приказа, который вводил для водителей новые обязательные анализы.
Интернет
Пользователи Twitter смогут скрывать ответы на свои публикации
В компании Twitter дали пользователям возможность скрывать ответы других пользователей на твитты.
Общество
Российского участника детского Евровидения выпишут из больницы
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Политика
В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей
Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Теннис
Сборная России сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал розыгрыша Кубка Дэвиса по теннису, где встретится с командой Сербии.
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты показал, в каких условиях живет с новой возлюбленной
Дмитрий Иванов и Лолита разводятся после девяти лет брака. Супруг пытается наладить отношения с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.
Происшествия
Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Гаджеты
Xiaomi представила в Москве новые смартфоны
Цены на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro варьируются от 39990 до 44990 руб. Redmi Note 8T в зависимости от объема памяти стоить от 13990 до 17990 руб. Mi Note 10, как говорят в компании, первый смартфон, получивший 108-мегапиксельную камеру, состоящую из пяти модулей.
Хоккей
«Рейнджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Армия и оружие
СМИ сообщили о провале сирийской ПВО при отражении израильской атаки
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Общество
Путин в Кремле вручает награды в области культуры, медицины и спорта
В ходе церемонии президент России Владимир Путин вручит ордена и медали за выдающиеся достижения в области культуры, медицины, спорта, производства.
Футбол
Моуринью может пригласить Ибрагимовича в «Тоттенхэм»
В подписании 38-летнего форварда заинтересован новый главный тренер «шпор» Жозе Моуринью, работавший с ним в «Интере» и «МЮ».
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Общество
Кирилл Руки-Базуки показал результат операции
Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой
На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.
Авто
В 2020 году Geely привезет в Россию три новых кроссовера
В 2020 году компания Geely обновит свой модельный ряд в России сразу тремя новыми кроссоверами: SX11, FY11 и обновленным Atlas.