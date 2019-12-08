Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско назвал сумасшедшей игру чемпионата России с "Ростовом". Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции. "Спартак" в 19-м туре чемпионата России, последнем перед зимней паузой, потерпел поражение в Москве от "Ростова" со счетом 1:4.

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Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы Оттепель и осадки сохранятся в Москве и Центральной России до среды, а затем придет холодный атмосферный фронт и принесет мокрый снег, сообщает центр "Фобос".

Футбол Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться» Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».

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Политика Митингующие в Киеве напомнили Зеленскому о судьбе Януковича Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 декабря, в Киеве проходит митинг оппозиции, к которому призвали призвали депутаты Рады из фракций Петра Порошенко «Европейская солидарность», Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Святослава Вакарчука «Голос».