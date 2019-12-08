РПЛ
ТАСС СпортТренер «Спартака» Тедеско назвал сумасшедшей игру с «Ростовом»
|18′
Ивелин Попов
|22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
|38′
Алекс Крал
|42′
|53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
|72′
|74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
|77′
|79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
|80′
Эсекиэль Понсе
|81′
|83′
Бактиер Зайнутдинов
|87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
|90′+2′
Александр Саплинов
|90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
98
Максименко
47
Зобнин
33
Крал
14
Джикия
25
Мельгарехо
20
Шюррле
23
Ларссон
54
Умяров
10
Бакаев
19
Понсе
17
Бакаев
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
8
Попов
17
Норманн
19
Байрамян
47
Долгов
9
Сигурдарсон
26
Саплинов
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско назвал сумасшедшей игру чемпионата России с "Ростовом". Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции. "Спартак" в 19-м туре чемпионата России, последнем перед зимней паузой, потерпел поражение в Москве от "Ростова" со счетом 1:4.
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Первые слова Доменико Тедеско после катастрофического поражения «Спартака» от «Ростова»
Спорт день за днем13:21
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:44, Ашберн
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