РПЛ

ТАСС СпортТАСС СпортТренер «Спартака» Тедеско назвал сумасшедшей игру с «Ростовом»

Спартак — Ростов
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Ивелин Попов
22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
38′
Алекс Крал
42′
53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
72′
74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
77′
79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
80′
Эсекиэль Понсе
81′
83′
Бактиер Зайнутдинов
87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
90′+2′
Александр Саплинов
90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско назвал сумасшедшей игру чемпионата России с "Ростовом". Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции. "Спартак" в 19-м туре чемпионата России, последнем перед зимней паузой, потерпел поражение в Москве от "Ростова" со счетом 1:4.
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