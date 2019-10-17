Футбол

Вести.RuВести.RuТедеско: «Спартак» имеет большие традиции и свою ДНК

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Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился причинами подписания контракта с красно-белыми. Немецкий специалист признался, что его подкупил статус большой команды.
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Тедеско: у «Спартака» есть своя ДНК — большой клуб, большие традиции

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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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