Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился причинами подписания контракта с красно-белыми. Немецкий специалист признался, что его подкупил статус большой команды.

Тедеско: «Спартак» имеет большие традиции и свою ДНК

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