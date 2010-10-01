РПЛ

ЧемпионатЧемпионатТедеско: «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»

Спартак — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 4 ноября
Москва, Стадион «Спартак»
16′
Евгений Луценко
30′
Евгений Луценко
Илья Кутепов
Наиль Умяров
45′+2′
60′
Александр Денисов
68′
Кирилл Комбаров
Анри Хагуш
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
72′
80′
Горан Чаушич
Игорь Горбатенко
Джано Ананидзе
Аяз Гулиев
84′
85′
Евгений Луценко
Эванс Кангва
Наиль Умяров
86′
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 15-го тура РПЛ с "Арсеналом" (0:1).
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