Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 15-го тура РПЛ с "Арсеналом" (0:1).

Тедеско: «Спартак» не заслужил победу в матче с «Арсеналом»

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