РПЛ
ТАСС СпортТедеско: «Спартак» заслужил поражение от «Зенита» в матче РПЛ
Магомед Оздоев
|15′
Илья Кутепов
|21′
Олег Шатов
|28′
|29′
Зелимхан Бакаев
|34′
Илья Кутепов
|44′
Наиль Умяров
|46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
|49′
|54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
|56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
|63′
|67′
Алекс Крал
|73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
|75′
Самуэль Жиго
|88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
|90′+3′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
21
Ерохин
5
Барриос
27
Оздоев
38
Мусаев
91
Сутормин
22
Дзюба
98
Максименко
25
Мельгарехо
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
54
Умяров
10
Бакаев
49
Ананидзе
20
Шюррле
23
Ларссон
19
Понсе
Спартак
Расстановка 3‑5‑2
Футболисты "Спартака" заслужили поражение от "Зенита" в матче чемпионата России. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. "Спартак" проиграл "Зениту" в матче 18-го тура со счетом 0:1. Красно-белые играли в большинстве с 49-й минуты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
Общество
Сердобольные клиенты подарили бедной официантке автомобиль
Политика
Транзит газа не станет темой переговоров в нормандском формате
В середине ноября стало известно, что 9 декабря в Париже пройдет встреча в нормандском формате.
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Общество
Гороскоп для всех Знаков Зодиака на декабрь 2019 года
В декабре вам захочется больше времени провести в кругу семьи и в домашней обстановке.
Экономика
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
Армия и оружие
В российской Арктике прошли испытания ракеты «Кинжал»
В российской Арктике в середине ноября прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал", сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Музыка
Группа Pussycat Dolls возвращается
Pussycat Dolls будут выступать в том же составе: Эшли Робертс, Джессика Сатта, Кармит Бачар, Кимберли Уайатт, Николь Шерзингер.
Политика
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Футбол
Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
Происшествия
При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 11 человек
В результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана пострадали 11 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.
Политика
В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России
У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Здоровье
Врачи рассказали, на какие болезни может указывать кровь из носа
В некоторых случаях кровь из носа может сигналить о развитии серьезных болезней, которые представляют опасность для здоровья.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Происшествия
Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Культура
Новый клип Воробьева собрал более миллиона просмотров
Новый клип снят на песню «Подоконник на 6-м». Алексей Воробьев выступил автором текста и музыки, а также режиссером клипа.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце — 2» лидирует в российском прокате
На втором месте в отечественном кинопрокате оказалась детективная комедия «Достать ножи», которая собрала около 13 млн рублей.
Политика
На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия
Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
Киберспорт
Winstrike уступила HellRaisers на отборе на DreamLeague Leipzig Major
СНГ-отбор на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major проходит с 1 по 4 декабря. 10 команд разыгрывают 2 слота на турнире.
Авто
Что изменилось для автомобилистов в России с 1 декабря
С 21 декабря в России вводится новый экологический класс «Евро-6», распространяющийся на транспортные средства категорий M и N – грузовые и пассажирские автомобили.
Общество
Бизнес попросил Путина отклонить закон о российском софте
Производители электроники обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон о предустановке российского софта на гаджеты, продаваемые в нашей стране.
Хоккей
Макдэвид признан первой звездой ноября в НХЛ
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Политика
В Токио прошел митинг с требованием вернуть Южные Курилы
Игры
Опубликована «живая» фотография Sony PlayStation 5 и DualShock 5
Напомним, что игровая приставка будет представлена только к концу следующего года и в продажу поступит к рождественским праздникам.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.