Футболисты "Спартака" заслужили поражение от "Зенита" в матче чемпионата России. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. "Спартак" проиграл "Зениту" в матче 18-го тура со счетом 0:1. Красно-белые играли в большинстве с 49-й минуты.

Тедеско: «Спартак» заслужил поражение от «Зенита» в матче РПЛ

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