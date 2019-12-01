РПЛ

ТАСС СпортТАСС СпортТедеско: «Спартак» заслужил поражение от «Зенита» в матче РПЛ

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Футболисты "Спартака" заслужили поражение от "Зенита" в матче чемпионата России. Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. "Спартак" проиграл "Зениту" в матче 18-го тура со счетом 0:1. Красно-белые играли в большинстве с 49-й минуты.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Доменико Тедеско: «„Зенит“ заслужил победу, он был лучше нас»

Sportbox.RU14:24

Тедеско: «Зенит» заслуживает попадания в число 16 лучших команд Европы

Чемпионат13:29

Тедеско собрал игроков «Спартака» в центре поля после поражения от «Зенита»

Sports.ru14:19

«Кутепов – отличный человек, он не единственный, кто проигрывает единоборства Дзюбе». Тедеско защитил игрока «Спартака» от критики

Спорт день за днем13:39

Тедеско поддержал Кутепова. На пресс-конференции спросили, соответствует ли он уровню «Спартака»

Sport24.ru13:40

Доменико Тедеско: «„Зенит“ заслужил победу. Считаю, он должен выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

Спорт-Экспресс13:29

Умяров становится важным игроком «Спартака» при Тедеско. У него очень крутые ментальность, пас и видение поля

Матч ТВ06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
Общество

Сердобольные клиенты подарили бедной официантке автомобиль

Автомобили.ру вчера в 02:46
Политика

Транзит газа не станет темой переговоров в нормандском формате

В середине ноября стало известно, что 9 декабря в Париже пройдет встреча в нормандском формате.
РЕН ТВ 16:44
Происшествия

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Российская газета 10:08
Общество

Гороскоп для всех Знаков Зодиака на декабрь 2019 года

В декабре вам захочется больше времени провести в кругу семьи и в домашней обстановке.
Красный Север (ЯНАО) вчера в 08:32
Экономика

Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара

Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
ГЛАС.RU вчера в 10:31
Армия и оружие

В российской Арктике прошли испытания ракеты «Кинжал»

В российской Арктике в середине ноября прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал", сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Труд вчера в 07:10
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Вести.Ru 05:40
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Музыка

Группа Pussycat Dolls возвращается

Pussycat Dolls будут выступать в том же составе: Эшли Робертс, Джессика Сатта, Кармит Бачар, Кимберли Уайатт, Николь Шерзингер.
Ревизор.ру 05:45
Политика

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Известия 11:08
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК 13:15
Футбол

Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 14:01
Происшествия

При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 11 человек

В результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана пострадали 11 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.
RT на русском 09:25
Политика

В Евросоюзе заявили об отсутствии однозначной позиции по России

У входящих в Европейский союз стран нет единой позиции относительно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
REGNUM 09:08
Здоровье

Врачи рассказали, на какие болезни может указывать кровь из носа

В некоторых случаях кровь из носа может сигналить о развитии серьезных болезней, которые представляют опасность для здоровья.
Вечерний курьер 06:48
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Происшествия

Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии

Чита.Ру 17:19
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 15:31
Культура

Новый клип Воробьева собрал более миллиона просмотров

Новый клип снят на песню «Подоконник на 6-м». Алексей Воробьев выступил автором текста и музыки, а также режиссером клипа.
Inc-news.ru вчера в 02:30
Кино

Мультфильм «Холодное сердце — 2» лидирует в российском прокате

На втором месте в отечественном кинопрокате оказалась детективная комедия «Достать ножи», которая собрала около 13 млн рублей.
RuNews24.ru вчера в 05:26
Происшествия

В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком

BFM.ru 12:06
Политика

На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия

Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
РИА Новости 18:03
Киберспорт

Winstrike уступила HellRaisers на отборе на DreamLeague Leipzig Major

СНГ-отбор на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major проходит с 1 по 4 декабря. 10 команд разыгрывают 2 слота на турнире.
Cyber.sports.ru 14:28
Авто

Что изменилось для автомобилистов в России с 1 декабря

С 21 декабря в России вводится новый экологический класс «Евро-6», распространяющийся на транспортные средства категорий M и N – грузовые и пассажирские автомобили.
110km.ru 16:01
Общество

Бизнес попросил Путина отклонить закон о российском софте

Производители электроники обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон о предустановке российского софта на гаджеты, продаваемые в нашей стране.
BFM.ru 29 ноября в 09:47
Хоккей

Макдэвид признан первой звездой ноября в НХЛ

Sportbox.RU 14:42
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости 05:47
Политика

В Токио прошел митинг с требованием вернуть Южные Курилы

Коммерсантъ 14:57
Игры

Опубликована «живая» фотография Sony PlayStation 5 и DualShock 5

Напомним, что игровая приставка будет представлена только к концу следующего года и в продажу поступит к рождественским праздникам.
Astera 14:34
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное