Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дал комментарий после выездного матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" из Екатеринбурга (0:0).

Тедеско: «Спартак» заслуживал победы в матче с «Уралом»

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