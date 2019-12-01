На 76-й минуте мяч попал в руку защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, который находился в своей штрафной площади. Ранее сообщалось, что болельщиков «Спартака» не выпускают со стадиона после матча даже с билетами на поезд.

Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший

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