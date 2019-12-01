Футбол
RT на русскомТедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший
Магомед Оздоев
|15′
Илья Кутепов
|21′
Олег Шатов
|28′
|29′
Зелимхан Бакаев
|34′
Илья Кутепов
|44′
Наиль Умяров
|46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
|49′
|54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
|56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
|63′
|67′
Алекс Крал
|73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
|75′
Самуэль Жиго
|88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
|90′+3′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
21
Ерохин
5
Барриос
27
Оздоев
38
Мусаев
91
Сутормин
22
Дзюба
98
Максименко
25
Мельгарехо
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
54
Умяров
10
Бакаев
49
Ананидзе
20
Шюррле
23
Ларссон
19
Понсе
Спартак
Расстановка 3‑5‑2
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тедеско — о судействе: если так будет продолжаться, какой смысл играть в футбол?
Чемпионатвчера в 13:56
Доменико Тедеско после матча «Зенит» — «Спартак»: «Пенальти был чистейший. Не знаю, что говорить ребятам»
Спорт-Экспрессвчера в 13:47
«Ракицкий остановил мяч рукой в своей штрафной». Разбор судейства Мешкова в матче «Зенит» – «Спартак»
Спорт день за днемвчера в 14:30
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:26, Ашберн
Здоровье
Почти все поликлиники в Алтайском крае стали работать дольше
С сегодняшнего дня поликлиники в Алтайском крае перешли на новый режим работы.
Футбол
Месси принес победу «Барселоне» над «Атлетико»
Гол Лионеля Месси принес победу "Барселоне" в матче 15-го тура чемпионата Испании над мадридским "Атлетико" - 1:0.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Политика
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Общество
В Крыму закрылся шикарный отель Софии Ротару
Бутик-отель Villa Sofia, который принадлежит украинской певице Софии Ротару, закрылся в Крыму.
Авто
Первый российский электрокар появится на рынке по рекордно низкой цене
Автомобиль появился крайне тихо, ведь не было проведено широкой пиар-компании и даже не появилось сайта, на котором расписана подробная информация об электрокаре.
Армия и оружие
NYT обвинила российскую авиацию в обстреле сирийского лагеря беженцев
Российский истребитель 16 августа атаковал в периферии города Хасс на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц, утверждает The New York Times со ссылкой на записи очевидцев и перехваченные записи переговоров ВВС.
Политика
Председатель ОБСЕ считает новое руководство Украины более гибким
Новое руководство Украины проявило более гибкий, чем прежнее, подход в процессе разрешения ситуации на востоке страны, и это помогло добиться конкретных положительных результатов, заявил в интервью РИА Новости действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак накануне начинающегося на этой неделе в Братиславе заседания Совета министров иностранных дел этой организации.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rigths Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Происшествия
В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
Общество
В министерстве имущества Челябинской области сменилось руководство
В министерстве имущества Челябинской области сменилось руководство – 2 декабря на пост главы ведомства назначен Александр Богашов, до последнего времени директор департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Спорт
Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ
Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Общество
Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту
Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод, по которому топливо с месторождений Восточной Сибири пойдет на внутренний рынок и на экспорт в Китай.
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
Здоровье
Врачи рассказали, как по рукам определить рак легких
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
Новая система расчета приведет к тому, что «базовый показатель» составит 2 027 гривен с 1 января 2020 года и будет пересмотрен в сторону повышения дважды — 1 июля и 1 декабря до 2 118 и 2 189 гривен соответственно.
Общество
Вильфанд пообещал россиянам «пятнистые» осадки в декабре
В декабре Россию ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки. Об этом рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Экономика
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре рухнул до минимума с мая 2009 года
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2019 года рухнул до 45,6 пункта с 47,2 пункта в октябре, оказавшись на минимуме с мая 2009 года, согласно исследованию IHS Markit.
Происшествия
Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» обратилась в полицию из-за угроз в адрес сына
Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина написала заявление в московскую полицию из-за угроз, поступивших в адрес ее сына.
Происшествия
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Политика
Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии
«Ведомости» ознакомились с копией заключения государственно-правового управления президента (ГПУ) на законопроект «О виноградарстве и виноделии».
Происшествия
Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Здоровье
Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ
Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов.