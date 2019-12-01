Футбол

RT на русскомRT на русскомТедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
На 76-й минуте мяч попал в руку защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, который находился в своей штрафной площади. Ранее сообщалось, что болельщиков «Спартака» не выпускают со стадиона после матча даже с билетами на поезд.
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