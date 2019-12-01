На 76-й минуте мяч попал в руку защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, который находился в своей штрафной площади. Ранее сообщалось, что болельщиков «Спартака» не выпускают со стадиона после матча даже с билетами на поезд.

Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший

Политика Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Политика Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским 22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.

Происшествия В Забайкалье пассажирский автобус упал с моста В воскресенье, 1 декабря, стало известно, что в Забайкалье пассажирский автобус Kia Granbird упал с моста в замёрзшую реку Куэнга.

Происшествия Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.

Происшествия Обвиняемого в убийстве историка Соколова доставили в «Бутырку» Кандидат исторических наук Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, доставлен в СИЗО номер 2 города Москва, более известное как "Бутырка".

Происшествия Информация о минировании аэропорта Домодедово оказалась ложной Сотрудники экстренных служб и кинологи проверили территорию аэропорта Домодедово и никаких взрывоопасных предметов не обнаружили, сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным.

Политика В ЕС заявили об отсутствии причин для снятия санкций с России Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нет причин отказываться от санкций против России, «не получив ничего в ответ» от Москвы.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Общество В Госдуме прокомментировали запуск газопровода «Сила Сибири» Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT начало поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17 Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.

Здоровье Врач назвал четыре главных врага сосудов Медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал главных врагов, причиняющих вред сосудам.