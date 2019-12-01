Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура с «Зенитом» (0:1).

Тедеско — об эпизоде с Ракицким: пенальти был чистейший

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