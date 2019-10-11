Футбол
Вести.RuТедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник
Ожидается, что наставник поставит подпись в контракте в понедельник и будет представлен в качестве главного тренера. Кроме того, известно, что договор между сторонами будет подписан сроком на два года и девять месяцев, о чем сообщает "Спорт-экспресс".
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«Чемпионат»: Тедеско решил контрактные вопросы с «Шальке» и завтра прилетит в Москву
Sports.ruвчера в 11:47
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Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
РИА Новости вчера в 16:37
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Армия и оружие
Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах Турции с территории Сирии
Восемнадцать человек погибли и 147 получили ранения при обстрелах турецких приграничных городов со стороны курдских формирований на территории Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости 08:22
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru 11 октября в 21:25
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Кино
Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию
Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.
iReactor вчера в 06:22
Политика
МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН
Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Газета.Ru 07:29
Общество
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС вчера в 00:36
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 11 октября в 03:22
Политика
Путин осудил атаку на НПЗ в Саудовской Аравии
Россия осуждает атаки на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии, кто бы за ними ни стоял.
РЕН ТВ вчера в 06:12
Армия и оружие
«Здание ходило ходуном, потери перевалили за третий десяток»: Разведчик ДНР рассказал об уничтожении позиции «Правого сектора»* (видео)
Бывший военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, офицер СОБР МВД РФ Алексей Филиппов в интервью для военкора Юрия Котенка рассказал об уничтожении позиции запрещенного в России «Правого сектора»* в 2015 году, когда он был внедрен в ряды ДУК «Правый сектор»* и полк «Азов»* и передавал информацию ополчению Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия 05:00
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Политика
Песков рассказал, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Путин провел свой недавний отпуск в Сибири. На отдыхе его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:18
Политика
Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины
Внешнеполитическое ведомство Украины направило ноту протеста Турции и вызвало турецкого посла, поскольку турецкий лидер Реджеп Эрдоган встретился с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком.
Вести.Ru 09:55
Футбол
Бояринцев: после 1:7 с Португалией было стыдно возвращаться в клуб
Бывший игрок сборной России Денис Бояринцев вспомнил о поражении со счётом 1:7 в матче отбора ЧМ-2006 с Португалией.
Чемпионат 09:03
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Политика
Трамп сообщил о готовности ввести жёсткие санкции против Турции
Соединённые Штаты Америки готовы ответить жёсткими санкциями на проведение Турцией военной операции на севере Сирии, заявил глава США Дональд Трамп.
News.ru 09:59
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Общество
Японцев напугало ярко-фиолетовое небо перед мощным тайфуном
Японцы поделились в соцсетях сделанными перед мощным тайфуном "Хагибис" фотографиями, на которых небо окрасилось в цвета от ярко-розового до темно-пурпурного.
РИА Новости 09:33
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Бывшему мужу Юлии Началовой простили многомиллионный долг
Позже дела Юлии начала вести компания "Весенние инвестиции", которая обратилась в суд, требуя от Фролова почти 26 миллионов рублей.
OvideO.ru 07:13
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Армия и оружие
Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром
Испытания проходили на полигоне Юма в штате Аризона. Во время посадки беспилотника его сдуло порывами ветра.
iReactor вчера в 22:23
Единоборства
Бивол победил Кастильо и защитил титул WBA
В соглавном поединке вечера прошел бой в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Ленином Кастильо.
Sport24.ru вчера в 23:44
Армия и оружие
CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России
Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.
РБК вчера в 14:28
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Футбол
Орлов считает, что «Зенит» при равенстве очков должен стоять на 1-м месте в таблице РПЛ
«Зенит» с 26 очками в 12 матчах занимает 4-е место в таблице турнира, имея одинаковое количество очков с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Ростовом».
Нева Спорт 08:17
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 05:01