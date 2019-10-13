Футбол
Газета.RuТедеско может возглавить «Спартак» уже 13 октября, сообщают СМИ
Немецкий специалист Доменико Тедеско может подписать контракт со "Спартаком" уже 13 октября, сообщает Sport1.de. По информации источника, тренер уже вернулся в Москву. 8 октября он улетел из России, чтобы, как информировалось, решить все личные вопросы.
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«Чемпионат»: Тедеско решил контрактные вопросы с «Шальке» и завтра прилетит в Москву
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Арустамян: «Тедеско принял предложение „Спартака“ после недели размышлений и совещаний с семьей»
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