Немецкий специалист Доменико Тедеско может подписать контракт со "Спартаком" уже 13 октября, сообщает Sport1.de. По информации источника, тренер уже вернулся в Москву. 8 октября он улетел из России, чтобы, как информировалось, решить все личные вопросы.

Спорт день за днем

Тедеско может возглавить «Спартак» уже 13 октября, сообщают СМИ

Спорт день за днем

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.

Армия и оружие Путин надеется, что второй холодной войны не будет Президент России Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет, отметив, что РФ она в любом случае затронет в наименьшей степени благодаря передовым вооружениям.

Гаджеты Компания Apple удалила приложение, отслеживающее полицию в Гонконге Apple удалила из своего App Store приложение, позволяющее следить за передвижениями полиции в Гонконге.

Армия и оружие Назван виновник утечки данных о российском супероружии В западных СМИ заявляют о том, что Генри Фрезе, работник американской разведслужбы, виновен в утечке данных о тестировании китайского и российского «супероружия».

Общество Туристку оштрафовали на пляже за слишком откровенное бикини Полицейские оштрафовали туристку на филиппинском пляже за слишком откровенное бикини.

Политика Путин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии.

Происшествия Начальника петрозаводской колонии отстранили за пытки заключенного Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что начальника исполнительной колонии в Петрозаводске Ивана Савельева отстранили от исполнения обязанностей в связи с расследованием фактов избиения заключенных.

Происшествия Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина в Екатеринбурге.

Политика Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.

Кино Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов» Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.

Армия и оружие Американский эсминец вошел в Черное море Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Спорт Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.

Общество Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.

Энергетика Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.

Происшествия Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.

Теннис Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.