Футбол
РИА Новости«Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско
Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
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Немецкое СМИ выяснило, сколько «Шальке» сэкономит из-за ухода Тедеско в «Спартак»
Sportbox.RUвчера в 10:52
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Армия и оружие
США не смогли вывезти из Сирии около 50 «особо важных» боевиков ИГИЛ
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональда Трамп сообщил, что США заберут из Сирии "самых опасных" пленных боевиков ИГИЛ, чтобы "убедиться, что они не сбегут".
Российская газета вчера в 19:39
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Православные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
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В Саратове простились с убитой девочкой
В Саратове сотни людей простились с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
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Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
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В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.
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По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
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В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
Газета.Ru вчера в 02:18
Общество
В Екатеринбурге огласили первые результаты выборов площадки для храма
В Екатеринбурге 60% участников выборов места для строительства собора Святой Екатерины проголосовали за территорию бывшего приборостроительного завода.
РБК вчера в 21:56
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Портал «Njcar.ru» привёл рейтинг японских кроссоверов со вторичного рынка стоимостью до 700 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 12 октября в 03:43
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У жаловавшейся на слабость россиянки нашли полуметровую опухоль
Московские врачи вырезали гигантскую опухоль у 52-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на общую слабость и увеличившийся живот.
Lenta.ru вчера в 16:37
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Волейболисты сборной России проиграли США на Кубке мира
Мужская сборная России по волейболу проиграла команде США в рамках десятого тура Кубка мира, который проходит в Японии.
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Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7%
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ТАСС вчера в 23:39
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Три человека погибли при столкновении иномарки со столбом в Юбилейном
В результате столкновения погибли три человека. Их личности и возраст уточняются. Тела оказались зажаты в искореженной машине.
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Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru вчера в 11:18
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Выходец с Кавказа убит в Киеве
Убитый - 33-летний выходец с Кавказа Арслан Гусейнов, который является противником российских властей, сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук.
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СМИ узнали о визите премьера Украины на концерт с участием неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
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Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 20:34
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Космонавт Скрипочка может задержаться на МКС на три недели
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«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
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Армия и оружие
Путин заявил, что Россия создаст комплексы, преодолевающие любую ПРО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
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Дарья Сагалова: «Мечтаю просто выспаться»
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«Смотрящего» по Украине вора в законе раскороновали и избили
Lenta.ru вчера в 12:14
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Кипр — Россия 0:5
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк
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Футбол
Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).
ProstoProSport вчера в 09:15
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