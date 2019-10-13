Футбол

Вести.RuВести.RuТедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник

Ожидается, что наставник поставит подпись в контракте в понедельник и будет представлен в качестве главного тренера. Кроме того, известно, что договор между сторонами будет подписан сроком на два года и девять месяцев, о чем сообщает "Спорт-экспресс".
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