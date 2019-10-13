Футбол
Вести.RuТедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник
Ожидается, что наставник поставит подпись в контракте в понедельник и будет представлен в качестве главного тренера. Кроме того, известно, что договор между сторонами будет подписан сроком на два года и девять месяцев, о чем сообщает "Спорт-экспресс".
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Немецкое СМИ выяснило, сколько «Шальке» сэкономит из-за ухода Тедеско в «Спартак»
Sportbox.RUвчера в 10:52
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That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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