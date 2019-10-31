Футбол

ЧемпионатЧемпионатТедеско: были удивлены, что «Ростов» поставил «автобус»

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после победы со счётом 2:1 в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Доменико Тедеско: «„Ростов“ припарковал автобус с первой минуты. Это немного удивило»

Спорт-Экспрессвчера в 15:25

Тедеско: «Удивило, что „Ростов“ в первом тайме припарковал автобус, это было сюрпризом»

Sport24.ruвчера в 14:52

«Спартак» — «Ростов» — 2:1, 31 октября 2019: что сказал Тедеско

Чемпионатвчера в 15:35

Мощный старт Тедеско: «Спартак» адаптируется к разным соперникам и правильно использует новичков

Спорт день за днем04:01

Доменико Тедеско: Если Хенрик Ларссон изъявит желание поиграть за «Спартак», мы будем только рады

Советский спортвчера в 17:04

Доменико Тедеско: счастлив, что смогли пройти дальше в Кубке России

Вести.Ruвчера в 15:06

Тедеско: «Ростов» — это машина

News.ruвчера в 15:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 20:51, Вашингтон
Музыка

Группа My Chemical Romance воссоединится

Life.ru 00:43
Происшествия

39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами

Погибшие в фургоне, найденном в промзоне города Грейс Великобритании, оказались гражданами Вьетнама.
РБК 20:12
Армия и оружие

Из сектора Газа выпустили десять ракет по Израилю

РИА Новости 18:47
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета 15:21
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара-1.2»

Известия 20:15
Финансы

Госдолг США установил новый рекорд

Объём государственного долга США поставил новый рекорд, теперь он составляет более $23 трлн. Об этом сообщает министерство финансов США.
RT на русском 19:23
Культура

Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов

Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
Российская газета вчера в 05:39
Хоккей

«Авангард» прервал серию из трёх поражений, обыграв «Амур»

Хозяева прервали серию из трёх поражений, а гости потерпели третье поражение подряд.
Чемпионат 14:48
Общество

Власти США начали расследование в отношении владельца TikTok

Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) начал проверять сделку по приобретению американского караоке-приложения Musical.ly владельцем TikTok, китайской компанией ByteDance, на предмет угрозы национальной безопасности.
Дождь 15:53
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:15
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

BFM.ru 11:19
Общество

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru 13:54
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова французского президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд", заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
РИА Новости 16:42
Киберспорт

Первый день BlizzCon 2019: анонс Diablo 4 и Overwatch 2

На первом дне мероприятия уже показали немало: анонсировали Diablo IV и Overwatch 2. Об остальных анонсах и деталях фестиваля вы можете узнать в нашем материале.
Dota2.ru 17:53
Шоу-бизнес

Дочь Деми Мур рассказала о наркозависимости матери

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Талула рассказала о том, какой была ее мать, когда употребляла наркотики.
Газета.Ru 11:02
Политика

Захарова: США вывозят из Сирии нефть на десятки миллионов долларов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала во время брифинга, что США незаконно вывозят из Сирии нефть на 30 миллионов долларов в месяц, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:38
Религия

Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу

Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома 17:27
Технологии

Собственная спутниковая система телефонной связи появится в России

Вечерняя Москва 03:08
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM 02:27
Общество

СМИ Польши: Украинские работники — двигатель польской экономики

Роль, которую сыграли в польской экономике приезжие из страны — восточного соседа Польши была особенно велика в 2018 году, когда количество работающих поляков снижалось.
REGNUM 06:52
Единоборства

Сергей Ковалев оказался тяжелее Альвареса

В ночь со 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе пройдет бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом.
Вести.Ru 19:14
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
Автоспорт

Перес оштрафован и на Гран-при США будет стартовать с пит-лейн

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес начнет Гран-при США с пит-лейн.
Sports.ru 20:27
Наука

Впервые напечатана живая человеческая кожа с кровеносными сосудами

Ugpressa.ru 13:25
Происшествия

На золотом руднике в Магаданской области произошел пожар

Пожар произошел на золоторудной шахте в Магаданской области, из нее эвакуировали 15 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
РБК 10:47
Здоровье

Капремонт нижегородской поликлиники №1 завершится к 15 декабря

Капитальный ремонт поликлиники №1 в Приокском районе Нижнего Новгорода завершится к 15 декабря.
КП - Нижний Новгород 30 октября в 10:25
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина впервые показала лицо сына

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», впервые показала лицо сына.
Дни24 09:59
Футбол

Аутсайдер чемпионата Франции «Дижон» обыграл «ПСЖ»

«Дижон» на своем поле принимал «ПСЖ» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
Sportbox.RU 17:40
Общество

«Роскосмос» предоставит места американским астронавтам

RT на русском вчера в 09:24
Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости 18:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное